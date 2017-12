Si prospetta un doloroso forfait in vista di Sanremo 2018: Beppe Vessicchio, il direttore d’orchestra più amato dal pubblico italiano, non ci sarà neppure nell’edizione del Festival targata Claudio Baglioni, dopo l’esclusione dalla kermesse 2017 che aveva provocato una ‘rivolta’ sui social costringendo Carlo Conti a un’azione riparatoria (il conduttore toscano lo invitò la sera della semifinale riservandogli un posto in prima fila). Anche stavolta, infatti, Beppe Vessicchio non rientra (salvo modifiche dell’ultim’ora) tra i direttori d’orchestra che accompagneranno i cantanti del Festival di Sanremo.

‘Nessuno degli artisti in gara mi ha contattato’, ha confermato Vessicchio al settimanale Spy, ‘Avevo presentato alcuni cantanti, ma non sono rientrati nel cast finale scelto da Baglioni e dal suo team. Sottolineo che non sono io a non volere andare al Festival di Sanremo’, ha poi precisato con una punta di amarezza il barbuto direttore.

Stavolta però non ci sarà alcun escamotage per ‘rientrare dalla finestra’ di Sanremo 2018. Beppe Vessicchio è stato molto chiaro: ‘C’è ancora qualche piccola possibilità che io possa partecipare al Festival, ma se non dovessi andare mi negherò a tutto e tutti: nessuna ospitata, non voglio più stare al centro dell’attenzione’.

In realtà, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, a causare l’esclusione di Beppe Vessicchio dal Festival di Sanremo sarebbero soprattutto questioni legali dovute a un contenzioso con Rai Com, la società che gestisce i diritti e i marchi della TV di Stato per lo sviluppo commerciale del brand, accusata da Vessicchio per ‘l’indebita proprietà’ della registrazione di una sigla (‘Margherita’) di cui detiene i diritti d’autore (‘Mai più nelle trasmissioni Rai se non mi pagano i diritti’, disse tempo fa in un’intervista al Fatto Quotidiano).

Il forfait di Beppe Vessicchio giunge proprio nel giorno in cui rumors sempre più insistenti danno ormai per fatta la squadra che accompagnerà Baglioni sul palco dell’Ariston dal 6 al 10 febbraio 2018: con lui, salvo clamorosi dietrofront, ci saranno la showgirl italo-svizzera Michelle Hunziker e l’attore romano Pierfrancesco Favino.