Fondata nel 2009, Tivùsat è una TV satellitare gratuita – la prima piattaforma satellitare gratuita in Italia – che consente di vedere, senza problemi di ricezione, l’intera programmazione dei canali free italiani e molte emittenti internazionali, anche in formato HD. Attraverso Tivùsat inoltre, si possono ascoltare 45 canali radiofonici nazionali, internazionali e locali. Tivùsat è nata con l’obiettivo di rendere fruibile via satellite in Italia l’intera offerta gratuita del digitale terrestre italiano, in modo da fornire un’alternativa a chi non è coperto del tutto o in parte dal segnale terrestre, carente in alcune zone del nostro Paese.

Cosa si può vedere con tivùsat? Tutte le emittenti generaliste della TV italiana (Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La7, Tv8 e Nove), i canali nazionali gratuiti trasmessi sul digitale terrestre (da Rai 4 a Paramount Channel, passando per Rai 5 Iris, La5, Rai Movie, Rai Sport, Mediaset Extra, Real Time, Tv2000, TgCom24, DMAX, Cielo, Giallo e altri ancora) e numerosi canali internazionali: all news (tra gli altri, Euronews, BBC World News, France 24, Al Jazeera, ecc.), generalisti (per esempio Arte, TV5 Monde, Koper Capodistria) e home shopping (HS24, QVC e Juwelo). Come già detto delle 45 emittenti radiofoniche (tutti i canali di Radio Rai, i maggiori network privati, da RTL 102.5 a RDS e Radio DeeJay, e alcune stazioni locali ed estere), sulla piattaforma di tivùsat è presente anche in esclusiva il canale musicale Mezzo con il meglio della musica classica, lirica e jazz internazionale. Sottolineiamo che nessun canale e nessun programma trasmesso su Tivùsat viene criptato.

Per accedere a tivùsat non è necessario alcun tipo di abbonamento mensile, ma è sufficiente installare una parabola posizionata su Hotbird 13° di Eutelsat (lo stesso orientamento di Sky) e dotarsi di un decoder certificato Tivùsat HD o di un televisore con la CAM Tivùsat HD. La smartcard HD è inclusa nella confezione del decoder o della CAM ed è facilmente attivabile via web o tramite call center. La CAM Tivùsat HD consente ai possessori di un televisore 4K-UltraHD di vedere i canali Rai 4K, Eutelsat 4K1 e Fashion TV che trasmettono in questo nuovo ed eccezionale formato.

Tivùsat, la TV satellitare italiana, offre pure l’on demand gratuito con il servizio tivùon!, che semplifica l’approccio dell’utente televisivo ai contenuti on demand e alla ‘catch-up tv’. Tra le principali funzioni di tivùon si segnala una Guida TV completa con tutta la programmazione televisiva nazionale e internazionale (e un accesso facile e intuitivo anche ai sette giorni precedenti dei canali Rai, Mediaset e La7): in questo modo il telespettatore può riguardare qualsiasi programma andato in onda nei giorni precedenti. Sono presenti, inoltre, le sezioni ‘Scelti per te’, con una selezione dei programmi più interessanti della serata e dell’ultima settimana, e tivùlink, da cui poter accedere a tutti i servizi on demand messi a disposizione dai broadcaster italiani. Per usufruire gratuitamente del servizio Tivùon! bisogna disporre di un decoder o TV Tivùsat con bollino ‘tivùon!’ e di una connessione a internet.

