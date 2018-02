Tortilla chips Trafo ritirato da Naturasì per glutine non dichiarato in etichetta

La catena di negozi NaturaSì ha provveduto a richiamare un lotto di tortilla chips a marchio Trafo, gusto Naturel, nel formato da 200 grammi, a causa della presenza di tracce di glutine non indicata in etichetta. Ovviamente l’allerta è rivolta soprattutto a chi è intollerante al glutine, ossia ai celiaci, dato che il consumo potrebbe essere pericoloso per la loro salute. Di seguito riportiamo i lotti interessati dal richiamo.

Il prodotto ritirato dagli scaffali dei negozi NaturaSì è il seguente: Tortillas Chips gusto Naturel nel formato da 200 grammi, con scadenza riportata al 11/08/2018.

Le tortillas a marchio Trafo richiamate sono state prodotte da FZ Organic Food, nello stabilimento di Oppers 58 8471ZM Wolvega, in Olanda.

Si sottolinea che il ritiro del prodotto in questione è stato effettuato per la presenza di glutine, quindi l’allerta si rivolge in particolar modo ai consumatori celiaci e con gravi intolleranze al glutine, a cui si raccomanda di non consumare il lotto di prodotto segnalato, che può essere restituito presso il negozio NaturaSì in cui si è comprato per avere il rimborso o la sostituzione.