Nell’ambito della meditazione, oltre alle tecniche per iniziare, si può approcciare a questo mondo partendo anche semplicemente dalle frasi su cui riflettere, elaborate da chi ha consentito a questa attività spirituale di raggiungere traguardi importanti e oggi universalmente riconosciuti anche in campo medico dalla prospettiva del benessere psicofisico. Le frasi di meditazione sulla vita che vi proponiamo in questo approfondimento sono fra le più celebri e famose pronunciate allo scopo di calmare la mente, e raggiungere quello stato di armonia e di benessere contro l’ansia, lo stress e tutti gli altri sentimenti negativi che permeano la nostra quotidianità. Sono frasi di meditazione buddista e di tutte le altre filosofie che hanno utilizzato e utilizzano tali pratiche meditative, e che possono rappresentare un buon viatico per chi è curioso di esplorare questo mondo e non sa bene da dove iniziare.

Appurato che meditare fa bene alla salute, possiamo partire da frasi sulla meditazione e spiritualità di carattere generale come queste, pronunciate da personaggi della Storia anche molto lontani nel tempo, ma che ben connotano le finalità che ispirano l’azione meditativa sull’essere umano, alla ricerca di uno stato di benessere psicofisico che gli consenta di affrontare nel migliore dei modi possibili la fatica del vivere:

‘Chi vive in armonia con se stesso, vive in armonia con tutto l’universo‘ (Marco Aurelio)

‘Conosco una sola libertà, la libertà della mente‘ (Antoine de Saint-Exupery)

‘Tutte le difficoltà dell’uomo sono causate dalla sua incapacità di mettersi a sedere da solo in una stanza nella completa quiete‘ (Blaise Pascal)

‘Trovare uno spazio di solitudine per meditare non è isolarsi dagli uomini, ma permettere che essi entrino a far parte di noi‘ (George Bernanos)

‘Nella meditazione lasci la superficie per andare in profondità. Prendi coscienza di un livello dell’esistenza al di sotto e al di là dell’attività frenetica dei pensieri‘ (Ulrich Ott)

‘Impara ad entrare in contatto col silenzio che è dentro te stesso ed a capire che tutto in questa vita ha uno scopo‘ (Elizabeth Kübler-Ross)

‘Ammirate la bellezza del mondo: è il primo passo per purificare la mente‘ (Amit Ray)

Queste varie citazioni indicano un percorso di avvicinamento e riflessione ai concetti base della meditazione, un cammino non sempre facile allo scopo di raggiungere quella pace interiore che consente la capacità di comprendere la bellezza delle piccole cose, di ritagliarsi di tempo per se stessi senza che rappresenti un isolamento dagli altri, ma anzi per migliorare le capacità relazionali, allo scopo di comprendere meglio le persone che ci circondano, ed arrivare a un più profondo livello di conoscenza di se stessi, fino a comprendere quale sia il vero senso della propria esistenza.

Frasi sulla meditazione di Osho

Osho Rajneesh, o semplicemente Osho, è stato un mistico indiano, vera e propria guida spirituale per milioni di persone nel mondo, ed oggi molte delle sue frasi famose sono considerati aforismi capaci di illuminare e calmare la mente: eccone alcune

‘Ama, e saprai cos’è la meditazione. Medita, e saprai cos’è l’amore‘

‘Meditazione vuol dire mettere la mente in disparte, così che non interferisca più con la realtà e tu possa vedere le cose per ciò che sono‘

‘L’amore si addice a coloro la cui energia è per sua natura estroversa, la meditazione si addice a coloro la cui energia è naturalmente introversa‘

‘L’amore è l’arte di stare con gli altri, la meditazione è l’arte di essere in relazione con se stessi, lascia che l’amore e la meditazione siano le tue due ali‘

‘La meditazione è l’unico tempio in cui, quando entri, sei davvero all’interno di un tempio‘

‘La meditazione è uno stato naturale dell’essere, uno stato che abbiamo perduto, e ritrovarlo è la gioia più grande della vita‘

‘La meditazione non è altro che un tornare a casa, un semplice riposarsi un po’ all’interno del proprio essere‘

‘La meditazione è arrivare a se stessi direttamente, immediatamente. Ma è un percorso un po’ arido, poiché non vi è alcun sentiero: lungo la via non ci sono alberi, nessun uccello, nessuna alba, nessun tramonto, nessuna luna, nessuna stella‘

‘La meditazione è l’arte di vivere con se stessi. Non è altro che questo: l’arte di essere gioiosamente soli‘

Frasi di meditazione zen

Le frasi di meditazione buddista sono un altro esempio di spiritualità e di armonia interiore che possono avvicinare il profano a tale pratica: qui di seguito riportiamo aforismi di Buddha, Confucio e altri esponenti delle religioni e filosofie orientali, che larga penetrazione hanno avuto anche in Occidente.

‘Come la pioggia penetra in una casa mal coperta, così pure la passione penetra in una mente non usa alla meditazione‘ (Buddha)

‘Questa, o monaci, la nobile verità sulla cessazione del dolore: il nobile ottuplice sentiero, retta visione, retta risoluzione, retto parlare, retto agire, retto modo di sostentarsi, retto sforzo, retta concentrazione, retta meditazione‘ (Buddha)

‘Studiare senza riflettere è inutile, meditare senza senza studiare è pericoloso‘ (Confucio)

‘Le acque fangose diventeranno chiare se si permette loro di restare indisturbate, e così anche la mente diventerà chiara se le viene consentito di star ferma‘ (Ming-Dao Deng)

‘Nella preghiera parliamo a Dio, mentre nella meditazione ascoltiamo la Sua risposta‘ (Swami Kriyananda)

‘La meditazione non è un’evasione ma un incontro sereno con la realtà‘ (Thich Nhat Hanh)

‘Meditare è guardare in profondità nel cuore delle cose‘ (Thich Nhat Hanh)

Le frasi di meditazione per i chakra

Chiudiamo la nostra breve antologia di aforismi con le frasi e le affermazioni per bilanciare i chakra, componente essenziale della meditazione kundalini, parole che possono accompagnare il nostro percorso verso la crescita personale, spirituale e il benessere psicofisico. Sette chakra poste in altrettante posizioni del corpo, e frasi di meditazione ad accompagnare il tutto: