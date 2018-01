Eurospin richiama yogurt Pascoli Italiani per possibile presenza di plastica

Eurospin comunica il richiamo dei vasetti di yogurt intero con confetti al cioccolato e gusto banana e fragola per via di migrazione dei materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti, tutte le informazioni e come muoversi in caso di prodotto già acquistato

da Diego Barbera, il