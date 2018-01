MD Discount richiama acqua naturale Viviland Fonte Valle Reale per rischio microbiologico

MD Discount ha richiamato un lotto di acqua naturale del marchio Viviland Fonte Valle Reale per il rischio di contaminazione microbiologica. A essere coinvolte le confezioni di acqua da 1,5 litri, imbottigliate nello stabilimento di Popoli, in provincia di Pescara, del lotto di produzione B7289A, con scadenza al 17 aprile 2019.

Coinvolti solo i punti vendita MD Discount del sud Italia, dove è stato affisso un cartello di avvertimento in alcuni punti vendita, con il lotto interessato al richiamo. La catena MD raccomanda i consumatori di non bere l’acqua e di riportarla al punto vendita per il rimborso. Il motivo del richiamo è la possibile presenza microbiologica.

Per Giovanni D’Agata, presidente dello Sportello dei Diritti, che ha pubblicato la notizia del richiamo e la foto sottostante, «è importare prestare attenzione alla comunicazione in questione perché, con tutta probabilità e dal tenore della locandina, è assai presumibile che il prodotto sia stato già distribuito ai consumatori ed in assenza di ulteriori notizie in merito è bene riportarlo con la massima solerzia presso il punto vendita d’acquisto».