Deputata M5S dice di viaggiare in economy ma il biglietto è di prima classe

Inizia con una gaffe l’avventura parlamentare di Francesca Anna Ruggiero, neo deputata eletta nelle fila del M5S da Bitonto. Studentessa di medicina all’Università di Bari, 32 anni, l’onorevole ha infatti pubblicato sul suo profilo Facebook la foto del biglietto Freccia Argento, dichiarando di aver viaggiato in Super Economy, mentre invece il tagliando indica chiaramente che è in prima classe. “Oggi partiamo per Roma per la proclamazione. Stiamo arrivando! Con le mani libere e in esse solo il biglietto in classe SUPER ECONOMY, per non incidere troppo nelle tasche dei contribuenti”, si legge nel post. Come si vede dalla stessa foto però il posto prenotato è in prima classe.

Molti utenti non hanno perso tempo e hanno commentato il post della deputata grillina, facendole notare che Super Economy è la tariffa con cui Trenitalia mette in promozione pochi biglietti anche in Prima Classe, come si legge sul sito ufficiale della compagnia ferroviaria.

In pratica, la deputata ha comprato un posto in Prima Classe con una tariffa scontata, pagando 49,40 euro il viaggio di andata da Bari a Roma.

Si sarà trattato di una svista dovuta all’inesperienza o alla poca dimestichezza con i biglietti di Trenitalia, vien da dire. In tutto questo, occorre ricordare alla neo eletta che i parlamentari hanno diritto a rimborsi forfettari che comprendono le spese di viaggio e che vengono versati ogni mese insieme allo stipendio: quello che non viene speso rimane comunque nelle tasche del singolo parlamentare.