Chi è Giovanna Melodia, la consigliera del M5s in vacanza con Di Maio?

Chi è Giovanna Melodia, che molti descrivono come la compagna di Luigi Di Maio? Non ci sono conferme né smentite ufficiali, ma resta il fatto che la 37enne siciliana sia stata nuovamente immortalata in compagnia del leader del Movimento Cinque Stelle e possibile futuro premier, Luigi Di Maio. Pubblicata sulla pagina Twitter del quotidiano locale di Alcamo, AlqamaH, ritrae i due a passeggio nel pomeriggio del 10 marzo a Marsala.

Il precedente è quello del 2017 con l’allora neo-single Di Maio (che aveva lasciato da poco la fidanzata Silvia Virgulti) e le voci hanno subito corso vorticose fino a riprendere ossigeno dopo questa nuova foto che li vede insieme in un momento di relax sul lungomare. Scopriamo di più su Giovanna Melodia.

Si tratta dunque di una avvocato civilista iscritta all’albo del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Trapani nel 2014, appena dopo la laurea in Giurisprudenza, Giovanna Melodia che potrebbe essere la compagna di vita di Luigi Di Maio. Sarebbe lei a fianco del leader del Movimento Cinque Stelle che alle elezioni 2018 ha ottenuto più voti di qualsiasi altro partito e che lotta con Matteo Salvini della Lega (primo partito della prima coalizione) per la conquista del ruolo di premier.

Giovanna Melodia e la foto con Di Maio

Week-end di relax a Castellammare del Golfo per Luigi Di Maio - https://t.co/mOrG1smk1J pic.twitter.com/HHw2ud4qck — Alqamah (@AlqamahPost) March 10, 2018

La foto qui sopra è stata pubblicata sul profilo Twitter del quotidiano locale Alqamah e ritrae Luigi Di Maio a passeggiare con Giovanna Melodia sul lungomare di Castellammare del Golfo. Questa è una delle località che ha visto il leader del Movimento 5 Stelle trascorrere giornati di relax dopo lo stress elettorale, passando anche per Alcamo e Marsala, esplorando la provincia di Trapani. Le fonti giornalistiche locali darebbero per certa la relazione tra i due, Giovanna Melodia è peraltro anche compagna di partito dato che è consigliera comunale del M5S proprio di Alcamo. Ed era sempre del partito anche Giuseppe Fratello, dal quale Giovanna si è separata; l’uomo avrebbe preferito all’attività politica quella della ristorazione, con due locali tra Alcamo e Castellammare.

Come riportato dalla fonte, i due sono stati immortalati mentre camminavano al sole più che tiepido dello scorso 10 marzo in località Belvedere, nel tratto tra la spiaggia plaia e la Cala Marina di Castellammare del Golfo per poi spostarsi a Marsala, visitando il celebre stagnone tra le saline e l’isola di Mothia. Sarà lei la first lady del possibile futuro premier?