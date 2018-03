Vota il miglior presidente della Repubblica italiana

La battaglia politica che vi proponiamo oggi serve a decretare chi è stato il miglior presidente della Repubblica della storia italiana. Tutti i nostri lettori appassionati di politica sono chiamati a dirci la loro opinione partecipando a questa divertente sfida gratuita a colpi di clic! Qual è stato, secondo voi, il Capo dello Stato migliore della storia repubblicana del nostro Paese? Per partecipare a questo sondaggio ed esprimere il vostro voto non occorre altro che cliccare su una delle foto in alto o sul nome del vostro presidente della Repubblica preferito, scegliendo tra le due proposte. Alla fine della ‘battaglia’ potrete leggere i risultati e scoprire quale Capo dello Stato è rimasto nel cuore degli italiani. Di seguito riportiamo alcuni dati salienti del loro operato:

ENRICO DE NICOLA – presidente della Repubblica dal 1/1/1948 al 12/05/1948. Governi nominati: De Gasperi 2, De Gasperi 3, De Gasperi 4

LUIGI EINAUDI – presidente della Repubblica dal 12/05/1948 al 11/05/1955. Governi nominati: De Gasperi 5, De Gasperi 6, De Gasperi 7, De Gasperi 8, Pella, Fanfani 1, Scelba.

GIOVANNI GRONCHI – presidente della Repubblica dal 11/05/1955 al 11/05/1962. Governi nominati: Segni 1, Zoli, Fanfani 2, Segni 2, Tambroni, Fanfani 3, Fanfani 4.

ANTONIO SEGNI – presidente della Repubblica dal 11/05/1962 al 6/12/1964. Governi nominati: Leone 1, Moro 1, Moro 2.

GIUSEPPE SARAGAT – presidente della Repubblica dal 29/12/1964 al 29/12/1971. Governi nominati: Moro 3, Leone 2, Rumor 1, Rumor 2, Rumor 3, Colombo.

GIOVANNI LEONE – presidente della Repubblica dal 29/12/1971 al 15/06/1978. Governi nominati: Andreotti 1, Andreotti 2, Rumor 4, Rumor 5, Moro 4, Moro 5, Andreotti 3, Andreotti 4.

SANDRO PERTINI – presidente della Repubblica dal 9/7/1978 al 29/6/1985. Governi nominati: Andreotti 5, Cossiga 1, Cossiga 2, Forlani, Spadolini 1, Spadolini 2, Fanfani 5, Craxi 1.

FRANCESCO COSSIGA – presidente della Repubblica dal 3/7/1985 al 28/4/1992. Governi nominati: Craxi 2, Fanfani 6, Goria, De Mita, Andreotti 6, Andreotti 7.

OSCAR LUIGI SCALFARO – presidente della Repubblica dal 28/5/1992 al 15/5/1999. Governi nominati: Amato 1, Ciampi, Berlusconi, Dini, Prodi 1, D’Alema 1.

CARLO AZEGLIO CIAMPI – presidente della Repubblica dal 18/5/1999 al 15/05/2006. Governi nominati: D’Alema 2, Amato 2, Berlusconi 2, Berlusconi 3.

GIORGIO NAPOLITANO – presidente della Repubblica dal 15/5/2006 al 14/1/2015. Governi nominati: Prodi 2, Berlusconi 4, Monti, Letta, Renzi.

SERGIO MATTARELLA – presidente della Repubblica dal 3/2/2015. Governi nominati: Gentiloni.