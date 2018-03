Orietta Berti torna a tifare M5S: ‘Di Maio è troppo bello’

Orietta Berti torna a tifare MoVimento 5 Stelle e a dichiarare la sua passione per il capo politico, Luigi Di Maio. Questa volta lo fa dagli studi tv di “Cartabianca”, la trasmissione di RaiTre condotta da Bianca Berlinguer, nella quale commenta il risultato politico delle elezioni del 4 marzo che ha visto il movimento vittorioso come primo partito in Italia. “Avevo paura che Luigi Di Maio potesse risultare poco credibile perché è troppo bello. La loro onestà ha conquistato e mi ha conquistata. In Italia dà molto fastidio la parola onestà”, dice sorridente la cantante.

La prima uscita pubblica a favore del M5S di Orietta Berti aveva fatto scalpore. Era lo scorso gennaio e la cantante aveva dichiarato il suo voto per i Cinque Stelle alla trasmissione radiofonica di Radio Uno “Un giorno da pecora, scatenando le proteste del PD per “violazione della par condicio“.

Per tutta risposta, Di Maio aveva gridato alla censura e aveva pubblicato un video con sottofondo musicale la celebre canzone “Fin che la barca va” della Berti.

Oggi, a elezioni concluse e con il trionfo del movimento, la cantante ribadisce il suo sostegno pieno al capo politico pentastellato.

“Il lavoro e i giovani sono le priorità del nostro paese”, ha poi continuato. Nel ricordare il suo passato di sinistra e di quando fu una delle prime cantanti nostrane ad andare in Russia: “Lenin è stato nominato sindaco onorario di Cavriago, dove sono nata, perché è stato il primo paese d’Europa a mandargli le congratulazioni”.