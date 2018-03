Chi è stato il miglior presidente del Consiglio? Vota il tuo preferito

Oggi chiediamo ai nostri lettori di esprimere la propria preferenza indicando chi è stato il miglior presidente del Consiglio della storia della Repubblica Italiana. Gli appassionati di politica probabilmente già hanno un nome che gli torna a mente, e che hanno ammirato per la sua attività svolta nei palazzi del Governo, mentre altri magari non ricordano nemmeno quali sono stati, fin dalla nascita della Repubblica, tutti i presidenti del Consiglio dei Ministri che si sono succeduti in questo incarico delicato e prestigioso. Al di là delle simpatie politiche per questo o quel partito, non va mai dimenticato il contesto in cui i presidenti hanno svolto il loro mandato, per questo li abbiamo elencati qui sotto con il riferimento relativo agli anni in cui hanno operato.

Alcide De Gasperi dal 23 maggio 1948 al 28 luglio 1953.

Giuseppe Pella dal 17 agosto 1953 al 05 gennaio 1954.

Amintore Fanfani dal 18 gennaio 1954 al 30 gennaio 1954; dal 26 gennaio 1959 al 02 febbraio 1962; dal 21 febbraio 1962 al 16 maggio 1963; dal 01 dicembre 1982 al 02 maggio 1983 e dal 17 aprile 1987 al 28 aprile 1987.

Mario Scelba dal 10 febbraio 1954 al 22 giugno 1955.

Antonio Segni dal 06 luglio 1955 al 06 maggio 1957 e dal 15 febbraio 1959 al 24 febbraio 1960.

Adone Zoli dal 19 maggio 1957 al 19 giugno 1958.

Fernando Tambroni dal 25 marzo 1960 al 19 luglio 1960.

Giovanni Leone dal 21 giugno 1963 al 05 novembre1963 e dal 24 giugno1968 al 19 novembre 1968.

Aldo Moro dal 04 dicembre 1963 al 26 giugno 1964; dal 22 luglio 1964 al 21 gennaio 1966, dal 23 febbraio 1966 al 5 giugno 1968; dal 23 novembre 1974 al 07 gennaio 1976 e dal 12 febbraio 1976 al 30 aprile 1976.

Mariano Rumor al 12 dicembre 1968 al 05 luglio 1969; dal 05 agosto 1969 al 07 febbraio 1970; dal 27 marzo 1970 al 06 luglio 1970; dal 07 luglio 1973 al 02 marzo 1974 e dal 14 marzo 1974 al 03 ottobre 1974.

Emilio Colombo dal 06 aosto 1970 al 15 gennaio 1972.

Giulio Andreotti dal 17 febbraio 1972 al 26 febbraio 1972, dal 26 giugno 1972 al 12 giugno 1973; dal 29 luglio 1976 al 16 gennaio 1978, dal 11 marzo 1978 al 31 gennaio 1979; dal 20 marzo 1979 al 31 marzo 1979; dal 22 luglio 1989 al 29 marzo 1991; dal 14 aprile 1991 al 24 aprile 1992.

Francesco Cossiga dal 04 agosto 1979 al 19 marzo 1980; dal 04 aprile 1980 al 28 settembre 1980.

Arnaldo Forlani dal 18 ottobre 1980 al 26 maggio 1981.

Giovanni Spadolini dal 28 giugno 1981 al 07 agosto 1982; dal 23 agosto 1982 al 13 ottobre 1982.

Bettino Craxi dal 04 agosto 1983 al 27 giugno 1986; dal 01 agosto 1986 al 03 marzo 1987.

Giovanni Goria dal 28 luglio 1987 al 11 marzo 1988.

Ciriaco De Mita dal 13 aprile 1988 al 19 maggio 1989.

Giuliano Amato dal 28 giugno 1992 al 28 aprile 1993 e dal 25 aprile 2000 al 31 maggio 2001.

Carlo Azeglio Ciampi dal 28 aprile 1993 al 16 aprile 1994

Silvio Berlusconi dal 10 maggio 1994 al 22 dicembre1994, dal 10 giugno 2001 al 20 aprile 2005, dal 23 aprile 2005 al 17 maggio 2006 e dal 08 maggio 2008 al 16 maggio 2011.

Lamberto Dini dal 17 gennaio 1995 al 11 gennaio 1996.

Romano Prodi dal 17 maggio 1996 al 09 ottobre 1998 e dal 17 maggio 2006 al 08 maggio 2008.

Massimo D’Alema dal 21 ottobre 1998 al 18 dicembre 1999 e dal 22 dicembre 1999 al 19 aprile 2000.

Mario Monti dal 16 novembre 2011 al 28 aprile 2013.

Enrico Letta dal 28 aprile 2013 al 22 febbraio 2014.

Matteo Renzi dal 22 febbraio 2014 al 12 dicembre 2016.

Paolo Gentiloni dal 12 dicembre 2016.

