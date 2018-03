I vincitori morali e materiali delle elezioni 2018 sono Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Il primo è a capo del partito che correndo da solo ha raccolto più voti, il secondo ha risollevato la Lega portandola dal misero 4,34% delle elezioni 2013 (dati Senato) ad essere il primo partito della coalizione di centro-dx.

Di Maio e Salvini, così uguali ma così diversi: entrambi convinti antieuropeisti, entrambi bollati come “populisti”, entrambi desiderosi di una stretta sull’immigrazione. Ma una differenza fondamentale c’è: uno si rivolge ai lavoratori, l’altro ai disoccupati. La mappa elettorale del consenso mostra un’Italia divisa in due: il centro-nord vota compatto per la coalizione di destra e il centro-sud vota unanime per i Cinque Stelle. Sia Di Maio che Salvini hanno venduto dei sogni al proprio elettorato: al nord, dove il lavoro c’è, l’abolizione della legge Fornero e la possibilità di andare in pensione ad età accettabili. Al sud, dove il lavoro non c’è, si invoca e si pretende il reddito di cittadinanza.

Ora il problema è mantenere quelle promesse, dal momento che tutti gli osservatori hanno spiegato fin troppo bene che le coperture non ci sono.

A sinistra la distribuzione dei voti, a destra il tasso di disoccupazione