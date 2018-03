Elezioni politiche 2018, Renzi ha deciso di dimettersi?

Con il voto del 4 marzo e la sconfitta netta del PD si moltiplicano le voci delle dimissioni di Matteo Renzi da segretario del PD. Le prime indiscrezioni si sono rincorse per tutta la mattina del post voto, con Il Foglio che già fa il nome di Graziano Delrio come traghettatore del partito. La conferma sembra essere arrivata dall’ANSA che parla di dimissioni quasi sicure. A stretto giro però è arrivata la smentita del portavoce di Renzi: “A noi non risulta”. Tutta l’attesa è dunque per la riunione prevista per le 17 al Nazareno, quando il segretario dem parlerà ai suoi e dovrà necessariamente affrontare la cocente e pesante sconfitta.

A noi non risulta. https://t.co/Jje2gX9uiu — Marco Agnoletti (@AgnoMarco) March 5, 2018