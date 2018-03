Elezioni 2018: le reazioni della stampa straniera al voto degli italiani

Anche se poi, aggiunge sempre El Pais, il risultato del Movimento 5 Stelle va preso con ‘le pinze’, poiché ‘Di Maio ha abbandonato il discorso antisistema e aspira ad un’omologazione fra i partiti rispettabili’ e aggiunge: ‘Più che ammattire o radicalizzarsi, gli italiani hanno deciso di seppellire i riferimenti convenzionali. Rimane l’enigma dell’ingovernabilità, al presidente Mattarella servirà l’illuminazione dello Spirito Santo nelle stanze pontificie del Quirinale per compiere il miracolo’. Ma le altre testate cosa hanno detto invece? Vediamo le principali copertine internazionali e i loro titoli riguardanti le elezioni politiche del 4 marzo in Italia.

I risultati delle elezioni 2018 in Italia hanno rispecchiato piuttosto fedelmente le previsioni degli ultimi giorni: il trionfo del Movimento 5 Stelle e della Lega Nord, nonché la fine del Partito Democratico (per mano di Renzi) e di Berlusconi (alla veneranda età di 80 anni). Dinanzi all’attuale scenario politico italiano la stampa estera osserva e titola con una buona dose di sconcerto. ‘Sono pazzi questi italiani?’, sono le parole, decisamente poco politically correct, del quotidiano spagnolo El Pais, secondo il quale ‘impressiona e sconcerta il successo di populisti estremisti e xenofobi alle elezioni italiane’.

L’altro grande quotidiano spagnolo, El Mundo, sottolinea che il risultato del Movimento 5 Stelle ‘porta incertezza e confusione’. Sentimenti che non andranno a impattare soltanto sull’Italia, ma sicuramente anche sul resto degli equilibri europei.

Il Financial Times, il principale giornale economico finanziario della Gran Bretagna, afferma che i partiti Anti establishment, Lega e Movimento 5 Stelle hanno ottenuto un ottimo risultato.

Il The Guardian dice che il parlamento italiano è pienamente nelle mani dei partiti populisti.

La Liberation, sulla stessa linea del The Guardian, titola: ‘L’estrema destra e i populisti in testa’.

Elezioni 2018: Handelsblatt

La testata tedesca Handelsblatt spiega come l’Italia stia affrontando una fase difficile, quella della formazione del Governo. Non c’è un vero vincitore, ma i partiti anti UE iniziano a lottare per ottenere il potere.