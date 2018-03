‘Noi donne provochiamo la violenza degli uomini’, bufera sulla candidata di Forza Italia

“Noi donne a volte provochiamo la violenza negli uomini e quindi è un tema da affrontare veramente con serietà”. È quanto dichiarato da Maria Francavilla, candidata al Senato per il centrodestra in quota Forza Italia nel collegio uninominale Puglia 7 nel corso di un’intervista a Studio 100. La frase dell’esponente azzurra, moglie del presidente della Provincia di Taranto, Martino Tamburrano, ha scatenato moltissime reazioni sui social e non solo. Le sue dichiarazioni sono balzate agli onori della cronaca nazionale anche perché sono arrivate a ridosso della strage di Cisterna di Latina. La candidata rigetta tutte le accuse e si difende: “Polemiche false della sinistra radical chic”.

L’intervista alla candidata di Forza Italia è stata realizzata a margine di un incontro con Barbara Benedettelli, autrice del libro “50 Sfumature di Violenza. Femminicidio e maschicidio in Italia”: proprio in relazione al fenomeno degli uomini uccisi, Francavilla avrebbe riconosciuto all’autrice di aver avuto “il coraggio di dire che noi donne a volte provochiamo la violenza negli uomini”.

Una delle prime reazioni è arrivata dall’associazione “Non una di meno – Taranto” che ha rilanciato l’intervista incriminata. “La gravità delle sue affermazioni e la narrazione tossica che ne deriva rappresentano il terreno fertile per una cultura maschilista e machista che giustifica in qualche modo la violenza nei confronti delle donne, mettendo le vittime sotto giudizio”, si legge nel post. “Non ci sono minigonne, atteggiamenti, sguardi o parole che giustifichino la violenza”.

La replica dell’interessata è arrivata a stretto giro dalla sua pagina Facebook. “Dispiace che una parte di sinistra radical chic faccia polemiche così false e che non hanno attinenza alla realtà”, si legge nel post. “Posso candidarmi anche ad essere esempio di donna che non ha rinunciato alla propria strada. Alla propria realizzazione, alla propria carriera senza rinunciare ad essere madre e moglie. Le chiacchiere le lasciamo a chi predica bene ma poi si ferma alla prova dei fatti”, conclude