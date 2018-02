Ministri governo M5S, Di Maio lancia i primi nomi: giovedì la lista ufficiale

Ansa Luigi Di Maio presenterà la lista ufficiale dei ministri del governo M5S il prossimo 1 marzo ma alcuni nomi sono già certi. Nell’ultima settimana prima del voto, il candidato premier del movimento inizia a far filtrare chi saranno i ministri che dovrebbero formare il primo esecutivo pentastellato. Gli annunci arrivano in due trasmissioni televisive: prima dagli studi di “In Mezz’ora” con Lucia Annunziata su RaiTre, a seguire le prime indiscrezioni da “Non è L’Arena” a La7. “Tre donne saranno in tre ministeri chiave: Esteri, Interni e Difesa. Saranno persone del fare, che hanno competenze, testa e cuore”, ha dichiarato Di Maio dalla trasmissione di Massimo Giletti. Sulla salita al Quirinale pre elezioni, che tanto ha fatto polemica, Di Maio ha dichiarato che si è trattato di una “cortesia istituzionale”, Ecco le prime indiscrezioni e conferme.

Sergio Costa all’Ambiente Ansa Il primo nome presentato da Di Maio è quello di Sergio Costa, generale di Brigata dei Carabinieri. Nel corso della trasmissione con Lucia Annunziata, il candidato premier grillino lo ha presentato come ministro dell’Ambiente di un ipotetico governo a Cinque Stelle. Costa, laurea magistrale in Scienze Agrarie e un master in Diritto dell’Ambiente, è stato comandante regionale in Campania del Corpo forestale dello Stato, fino al 31 dicembre 2016. Nel presentarlo, Di Maio lo ha definito “da sempre impegnato nel contrasto alle ecomafie e al clan dei Casalesi. Ha scoperto la più grande discarica di rifiuti pericolosi di Europa seppellita nel territorio di Caserta”. La sua nomina ha però scatenato qualche polemica. Lo stesso Costa ha deciso di prendersi una licenza fino al 6 marzo per “mantenere il profilo istituzionale più corretto”, come confermato anche dal Comando generale dell’Arma, che in un comunicato ufficiale ha “autorizzato la concessione della licenza” per non dare un volto politico al corpo militare dei Carabinieri. Il generale ha già dato la sua disponibilità a un’eventuale chiamata del M5S: “Da servitore dello Stato, qualora il premier incaricato ritenesse di indicarmi come possibile ministro dell’Ambiente, mi renderò disponibile”.

Guido Bagatta allo Sport Ansa Per il ministero dello Sport il nome che più circola con insistenza è quello del giornalista tv Guido Bagatta, oggi presidente della Soundreef Mens Sana Basket Siena. “Sono stato contattato qualche tempo fa: vedremo”, ha ammesso il volto tv. Oltre a lui, si era fatto il nome di Zdenek Zeman. Il tecnico boemo era alla presentazione del programma nazionale sport del M5S “Sport e Legalità”. Pur dichiarando il suo voto al movimento, l’allenatore del Pescara ha escluso la sua partecipazione a un governo grillino: “Resterò fuori dalla politica, anche perché ho già un mestiere”.

Alfonso Bonafede alla Giustizia Ansa Per il ministero della Giustizia c’è la quasi certezza che tocchi al deputato grillino Alfonso Bonafede. Classe 1976, avvocato siciliano d’origine ed entrato in Parlamento nel 2013 nella circoscrizione Toscana, è tra i fedelissimi di Di Maio (che lo volle nel gruppo di coordinamento e supporto dei comuni governati dal M5S). Alle politiche del 4 marzo è candidato alla Camera nel collegio uninominale di Firenze-Novoli-Peretola.

Tre donne per tre ministeri Facebook Come anticipato da Luigi Di Maio, la quota femminile del governo Cinque Stelle dovrebbe essere composta da almeno tre donne che dovrebbero andare in tre dicasteri chiave: Esteri, Interni e Difesa. Tra loro si fa il nome della criminologa Paola Giannetakis, candidata in Umbria, che al momento non ha dato alcuna conferma.