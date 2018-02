Lapo Elkann in politica: ‘Offro gratis il mio aiuto per l’Italia, non importa quale governo ci sarà dopo le elezioni’

Lapo Elkann ha lanciato la proposta per un suo ruolo ‘attivo’ in politica, ma senza schierarsi. In occasione delle elezioni politiche del 4 marzo 2018 ha infatti dichiarato di sentirsi pronti a rilanciare nel mondo il ”brand” Italia. “Credo nella mia patria, credo che il mio Paese abbia bisogno di aiuto e di stimoli. Io ci sono. Se altri vogliono farlo, facciamolo assieme, per risvegliare l’amore per il nostro Paese. Un amore che chi guida il Paese, forse, non ha”, ha sostenuto il rampollo di casa Agnelli intervistato da Vanity Fair, in occasione del lancio la nuova campagna della Italia Independent, #EveryONE, per la difesa di tutte le differenze.

“Io, gratis, sarei onorato di aiutare l’Italia a rilanciarsi in termini di comunicazione a livello mondiale. Voglio ‘vendere’ l’Italia, le sue qualità, le sue bellezze e specificità, nel mondo. Mi offro volontario, a disposizione di qualsiasi governo avremo da qui a un mese. Sogno di aiutare il mio Paese”, ha fatto sapere l’imprenditore, proseguendo nel ribadire che: “Noi imprenditori, oggi, non siamo aiutati dalle strutture, il sistema del Paese non ci sostiene. Se un imprenditore vuole concretizzare idee e progetti, in Italia, deve sbattersi dieci volte più di quanto debbano fare i francesi o i tedeschi. Non è giusto”.

Per Lapo in Italia c’è bisogno di novità, insomma. Chi coglierà la sua proposta?