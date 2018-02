Berlusconi alla giornalista della BBC: ‘Se stringi la mano così forte non ti sposa nessuno’

Il lupo perde il pelo ma non il vizio, specie se si tratta di Silvio Berlusconi alle prese con giovani donne. L’ultimo caso lo vede protagonista con una giovane giornalista della BBC che lo saluta dopo una breve intervista. “Non stringere più la mano così. Troppo forte, se no qualcuno dice ‘questa qui mi mena’ e non ti sposa”, dice l’ex premier alla reporter nel video pubblicato sul sito della BBC. Quando lei gli fa notare che una stretta di mano vigorosa di solito è apprezzata, l’ex Cavaliere insiste: “Non sei sposata, vedi? Stai attenta. Un po’ meno forte, se no chi ti sposa più”. Non solo. A suo dire la giornalista dovrebbe ringraziarlo del consiglio e del tempo passato insieme: “Questo è un incontro fondamentale per la tua vita”. Come dice la BBC, “quante interviste con un leader politico terminano così?”. Forse nessuna.

Nell’intervista, Berlusconi aveva parlato del suo ritorno in campo in vista delle elezioni del 4 marzo, nonostante l’incandidabilità per la condanna definitiva per frode fiscale e nonostante l’età avanzata.

“È naturale che gli italiani tornino a votarmi perché mi conoscono per il mio passato da uomo d’impresa, uomo di Stato e uomo di sport”, dice l’ex premier che definisce la sentenza “incredibile e vergognosa”.

“Gli italiani – conclude Berlusconi – sanno che tutto quello che è stato detto di me è falso”.