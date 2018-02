Tutti i sondaggi elettorali vi chiedono, in qualità di elettori, per chi voterete alle prossime elezioni politiche del 4 marzo. Ma qualcuno vi ha mai chiesto per chi non votereste mai? Abbiamo deciso di farlo noi di Nanopress.it, per poi stilare l’elenco dei peggiori candidati premier e dei relativi partiti…ovviamente secondo voi!