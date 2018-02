Ambulanze a pagamento per chi fa uso di droga o alcol: proposta shock della Lega

Ambulanze a pagamento per chi fa uso di droga o alcol. E’ destinata a far parlare di sé la proposta della Lega di dare assistenza con le ambulanze gratuitamente solo ai cittadini che non abbiano fatto uso di droga o alcol. In pratica, la mozione presentata dal capogruppo regionale della Lega in Liguria, Alessandro Piana, durante i lavori della II Commissione regionale Sanità stabilisce che: “Chi, violando la legge, si mette alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, in caso di incidente è giusto che successivamente al soccorso paghi il trasporto in ambulanza”.

La mozione presentata da Piana in commissione Salute sicurezza è stata rilanciata dai consiglieri regionali candidati alle prossime elezioni politiche, Stefania Pucciarelli (Lega) e Andrea Costa (Noi con l’Italia – Liguria popolare). ”Crediamo che sia una soluzione di buon senso addebitare il pagamento del trasporto in ambulanza a chi, coinvolto in un incidente, risulti essersi messo alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti”, hanno sostenuto i candidati leghisti, la cui prossima mossa sarà chiedere al governo “di modificare la normativa vigente per istituire una tassa sul trasporto in ambulanza”.

Il PD è insorto parlando di ‘proposta confusa’, e criticando il fatto che la mozione contraddice l’idea di base del nostro sistema sanitario “che è universalistico”, e che potrebbe anche portare a una riduzione del livello di assistenza e “a una violazione dei Lea, i livelli essenziali di assistenza che sono stabiliti dal ministero della Salute”, precisa Giovanni Lunardon, consigliere Pd in Regione Liguria.