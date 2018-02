Elezioni 2018, arriva ‘Vinci Salvini’: il concorso a premi sui social del leader della Lega

Ricchi premi e cotillons, amici elettori della Lega e non, con il concorso “Vinci Salvini”, lanciato su tutti i canali social del Carroccio. No, non è uno scherzo, ma l’ultima iniziativa della campagna elettorale, mass mediatica e social lanciata dal “Capitano”, come viene chiamato dai suoi il leader leghista. Si tratta di un vero e proprio concorso a premi, anzi, come si legge sulla pagina Facebook, una “social competition”, che mira a raccogliere quanti più consensi online, tra like e condivisioni. Partecipare è semplice: basta registrarsi alla pagina del sito o a quella di Facebook e mettere like ai post nel maggior numero e con la maggior velocità possibile. In palio, premi – pensate un po’ – giornalieri, fino al super premio finale: un incontro di persona con Salvini.

Quando pensavamo di aver visto tutto in campagna elettorale, tra contratti con gli italiani firmati in diretta tv, biciclette, treni, camper e sedie pulite con il fazzoletto, ecco che arriva Salvini e il suo concorso social. L’idea di base è semplice e diretta quanto inquietante: sfruttare l’appeal mediatico del segretario leghista per raccogliere il maggior consenso possibile online in una gara tra chi applaude di più.

Serie tv e romanzi ci avevano già messi in guardia: nel futuro i like su Facebook saranno più importanti di qualsiasi cosa, la vera e unica moneta di scambio, anche elettorale.

Dalla fantascienza alla realtà il passo è stato breve e oggi, nel 2018, nel pieno di una campagna elettorale tra le più brutte mai viste, con contenuti di basso livello e litigi sulla pelle di 18enni uccise e migranti innocenti, ecco che spunta il concorsone leghista.

Le istruzioni sono chiare. Ci si registra, si mettono like (tanti e veloci) ai post di Salvini e si attende la classifica giornaliera con in palio “una telefonata da Matteo Salvini e un post con la loro foto sui suoi canali social”, come si legge su Facebook. Non solo.

“I vincitori della classifica settimanale, da oggi al 4 marzo … (suspence ndr) incontreranno direttamente il Capitano per un caffè, e il video verrà postato su tutti i social”.

Ciliegina sulla torta, tutti i vincitori avranno diritto a un posto privilegiato alla manifestazione “Prima gli italiani” prevista a Milano il 24 febbraio.