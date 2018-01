I candidati vip alle elezioni politiche del 4 marzo 2018

Facciamo una carrellata dei candidati vip alle elezioni politiche del 4 marzo 2018, dando una rapida lettura di chi sono i candidati famosi schierati nelle liste con i partiti di sinistra, di centrosinistra, quindi del Partito Democratico, del centrodestra (Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia), di +Europa, di LeU e del Movimento Cinque Stelle. Sono giorni concitati, questi della campagna elettorale che precedono le votazioni del prossimo 4 marzo, e non mancano sorprese dell’ultima ora nella presentazione dei nomi dei candidati nelle liste dei partiti che corrono singolarmente o in coalizione.

nomi dei candidati vip alle elezioni politiche 2018

Vediamo chi sono i nomi dei candidati vip alle elezioni politiche 2018, man mano che vengono ufficializzate le liste dai vari leader di partito.

Candidati vip del M5S alle elezioni politiche 2018

Domenico Fioravanti, due volte medaglia d’oro nel nuoto alle Olimpiadi Sydney, è l’ultimo nome entrato nella lista dei candidati alle elezioni politiche 2018 per il Movimento 5 Stelle. A Luigi Di Maio è toccata la presentazione delle candidature uninominali del M5S, in attesa di diffondere ufficialmente tutti i nomi della sua squadra. Nei giorni scorsi abbiamo visto chi sono alcuni dei candidati Vip del M5S alle politiche, si tratta di nomi già noti agli elettori, come il comandante De Falco, i giornalisti Carelli e Paragone e Elio Lannutti. Ma in lista non mancano le sorprese, a partire dal due volte campione olimpico di nuoto, il novarese Domenico Fioravanti. Ma coi pentastellati sono candidati anche “presidenti di ordini professionali, c’è un ammiraglio, un capitano dell’esercito, docenti universitari, professionisti, imprenditori”, assicura Di Maio, il meglio della società civile italiana.

Candidati vip del centrosinistra alle elezioni politiche 2018

Tra i candidati del Partito Democratico ci sono volti noti della politica, come Gentiloni e Minniti e Padoan, ma ci sono anche volti nuovi di non politici, seppur famosi. Dopo aver visto gli esclusi del PD, i candidati che non ci saranno per le elezioni politiche 2018, in questo inizio di campagna elettorale Matteo Renzi ha già diffuso alcuni dei nomi dei candidati vip del PD, come l’avvocato Lucia Annibali, vittima di un’aggressione con acido organizzata dal suo ex, la giornalista e conduttrice radiofonica Francesca Barra, l’imprenditore e re del caffè, Riccardo Illy: già sindaco di Trieste e Presidente della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Illy è candidato alle elezioni politiche per il Senato nel collegio Friuli-Venezia Giulia 1. Paolo Siani, fratello di Giancarlo, il giornalista ammazzato dalla camorra, invece, è candidato a Napoli.

Candidati vip di +Europa (Emma Bonino)

Alle elezioni politiche del 4 marzo 2018 sarà candidato vip di +Europa con Emma Bonino l’ex Capo di Stato Maggiore della Difesa e attuale vicepresidente dell’Istituto per gli Affari Internazionali, il generale Vincenzo Camporini, capolista al Senato in Sicilia e rappresentante di coalizione nel collegio uninominale di Como, sua città d’origine.

Candidati vip di LeU, Liberi e uguali

Con LeU (Grasso) si candida Bruno Pettinari, l’avvocato di Maria Giuseppa Fattori, conosciuta come Nonna Peppina, la nonnina di Fiastra (Mc) sfollata in seguito al terremoto nel centro Italia, diventata famosa per essere diventata una sorta di simbolo delle difficoltà, anche burocratiche, che emergono nelle comunità che sono state colpite e drammaticamente distrutte dal terremoto.

Ma la sfida interessante è a Bologna, dove Pier Luigi Bersani, ex segretario PD e capolista LeU, se la vedrà con Pier Ferdinando Casini, ex alleato di Berlusconi e ora in lista con il Pd.

Candidati Vip di Forza Italia alle elezioni politiche 2018

Tra i candidati Vip nelle liste di Forza Italia alle elezioni politiche 2018 c’è, tra gli altri, Giuseppe Incocciati, ex attaccante di Milan e Napoli, amico di Diego Maradona. Mara Carfagna è in lista a Secondigliano. Vittorio Sgarbi è candidato di ‘Rinascimento’ nelle liste di Forza Italia per i collegi uninominali a Pomigliano d’Arco e per le liste proporzionali in Emilia Romagna. Confermato Adriano Galliani per un seggio al Senato in Lombardia. E’ in lista anche il direttore di Panorama Giorgio Mulé e il direttore di Qn, Andrea Cangini.

Tra i candidati vip di FI per le elezioni 2018 c’è pure l’atleta para-olimpica Giusy Versace, l’ex miss Annaelsa Tartaglione, Matilde Siracusano, già miss Italia 2015, nipote del fondatore di Forza Italia Antonio Martino, e l’ex tronista catanese di Uomini e Donne di Maria De Filippi, Ylenia Citino, già candidata alle Europee del 2015. Va precisato che la grande maggioranza dei candidati di Forza Italia sono parlamentari uscenti, solo una minima parte proviene dalla società civile.