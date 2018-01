Elezioni 2018, i candidati del Movimento 5 Stelle: chi sono i vincitori delle Parlamentarie

In occasione del ‘Di Maio Day’ a Pescara, il candidato premier del Movimento Cinque Stelle, Luigi Di Maio, ha ufficializzato la presentazione dei candidati presenti nelle liste del M5S alle elezioni politiche 2018, risultato delle parlamentarie indette per l’occasione sul web. In chiusura della tre giorni del Villaggio Rousseau è finalmente finita l’attesa e sono stati resi noti i risultati delle parlamentarie. Abbiamo dunque i nomi di chi sono i vincitori delle primarie M5S,ossia i candidati nei collegi uninominali e plurinominali che parteciperanno alle elezioni del 4 marzo sotto il nuovo simbolo del M5S.

Candidati del Movimento 5 Stelle alle elezioni politiche 2018

Alla vigilia di questa consultazione interna agli elettori cinquestelle, abbiamo già visto chi sono i candidati VIP del M5S per le parlamentarie 2018, volti noti che si sono buttati in politica provando a entrare nel partito di Grillo, anche se non tutti sono riusciti a farsi eleggere.

Puoi leggere o scaricare qui il PDF con l’elenco di tutti i candidati che saranno presenti nelle liste del MoVimento 5 Stelle, così come definiti dalle parlamentarie 2018.

Tra i nomi di punta confermati tra i candidati M5S ricordiamo Giulia Grillo, Laura Castelli e Paola Taverna, definite sui giornali le tre ‘lady di ferro’ grilline, poi c’è il comandante Gregorio De Falco, il presidente del Forum disabili Vincenzo Zoccano e il giornalista Emilio Carelli (questi ultimi due saranno candidati nei collegi uninominali), poi ancora il presidente Adusbef Elio Lannutti, e l’ex direttore della Padania Gianluigi Paragone.

Leggendo l’elenco dei vincitori delle Parlamentarie si nota che tanti veterani candidati del Movimento sono stati votati in maniera massiccia, cosa che ha fatto guadagnare loro la posizione di capolista ai relativi collegi plurinominali. Stiamo parlando di esponenti come il leader e candidato premier M5S Luigi Di Maio, e i deputati Roberto Fico, Paola Taverna, Carla Ruocco, Manlio Di Stefano, Danilo Toninelli. Primi risultano anche Carlo Sibilia in Campania, Alfonso Bonafede e Riccardo Fraccaro, esponenti che gli analisti politici danno molto vicini a Di Maio.

Sono dunque state ufficializzate le liste per le elezioni politiche 2018, così come votate nelle parlamentarie del Movimento Cinque Stelle. Ma non sono mancati i malumori tra gli esclusi dalla votazione.

A replicare alle polemiche è intervenuto anche Alessandro Di Battista, sostenendo: “Le esclusioni dalle parlamentarie? Chi ha la responsabilità di fare le liste ha il diritto e il dovere di valutare i profili di chi vuole candidarsi perché magari ci sono bravissime persone ma non ancora in grado di ricoprire un incarico così impegnativo come quello dentro il Parlamento”. Il deputato cinquestelle ha poi risposto alle domande dei giornalisti in merito all’esclusione del presidente del Codacons Carlo Rienzi, replicando: “Le spiegazioni sono già state date”, e aggiungendo: “Ci sono persone che sanno che se fanno ricorso sono sulle prime pagine giornali o viene invitato in tv. Ci siamo abituati”.