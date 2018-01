Renzi mostra il conto corrente in tv: «Oggi ho 15.859 euro»

In tempi di campagna elettorale succede anche che un politico vada in tv a mostrare il conto corrente. Lo ha fatto Matteo Renzi, segretario del Pd ed ex premier, nel corso della trasmissione Matrix: «Quando sono diventato presidente del Consiglio, al 30 giugno 2014 avevo 21.895 euro e oggi ho 15.859 euro, un po’ meno»

da Francesco Minardi, il