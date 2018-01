Elezioni Regionali 2018 in Lombardia: date, candidati e sondaggi

In questo articolo approfondiamo tutto quello che c’è da sapere sulle Elezioni Regionali 2018 in Lombardia, le date, in candidati e i sondaggi relativi alle intenzioni di voto dei cittadini. Mentre la campagna elettorale è già iniziata, arrivano aggiornamenti e rettifiche: la notizia recente è che anche Emma Bonino e i Radicali sosterranno il sindaco di Bergamo Giorgio Gori nella corsa al Pirellone per il centrosinistra. Attilio Fontana è il candidato della Lega sostenuto dal centrodestra mentre il Movimento Cinque Stelle appoggia il giovane cooperatore internazionale Dario Violi. Altri candidati alla presidenza della Regione Lombardia sono Giulio Arrighini e Onorio Rosati. Scopriamone di più.

Elezioni Regionali 2018 in Lombardia: date

Le date di svolgimento delle elezioni politiche e delle elezioni regionali in Lombardia coincidono. I cittadini potranno andare nei seggi a esprimere la propria preferenza nel giorno domenica 4 marzo 2018

Candidati alle elezioni Regionali in Lombardia

Ed ecco chi sono i candidati alle elezioni regionali in Lombardia: Attilio Fontana, Giorgio Gori, Dario Violi, Giulio Arrighini, Onorio Rosati.

Attilio Fontana

/ Ansa

Attilio Fontana è il candidato alle elezioni regionali 2018 in Lombardia sostenuto dalla coalizione di centro-destra formata da partiti come Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Noi con l’Italia-UDC, Energie per l’Italia, Partito Pensionati, Rivoluzione Cristiana, Movimento Nazionale per la Sovranità. Nato a Varese nel 1952, città per la quale ha fatto il sindaco per due mandati, è avvocato e titolare di uno studio legale. Fontana è un leghista doc e la sua campagna elettorale si basa sulla battaglia autonomista. Al proposito, con il plauso di Matteo Salvini, ha fatto già sapere: “Se ci sarà un governo di centrosinistra e si bloccherà l’autonomia, saremo costretti ad andare Roma con i forconi”.

Giorgio Gori

/ Ansa

Giorgio Gori è il candidato alle elezioni Regionali 2018 in Lombardia sostenuto dalla coalizione di centro-sinistra, lista Insieme x Gori, formata da partiti come PD, PSI, Verdi, Area Civica, Lombardia Progressista – Sinistra per Gori, Civica Popolare, + Europa (Emma Bonino e i radicali), Lista Civica per Gori Presidente. Dopo 23 anni di dominio ininterrotto del centrodestra alla presidenza regionale, Gori è definito nei sondaggi il ”candidato della speranza” per il centrosinistra. Nato a Bergamo nel 1960, Gori è giornalista: dal 1988 al 1999 è stato direttore delle reti Mediaset ed è anche fondatore della casa di produzione televisiva ‘Magnolia’. Già sindaco della sua città Natale nel 2014, ora prova alla Regione Lombardia con lo slogan ‘Fare, meglio’, soprattutto in materia di sanità, ma anche per quanto riguarda il lavoro.

Dario Violi

/ Ansa

Dario Violi è il candidato alle elezioni Regionali 2018 in Lombardia sostenuto dal Movimento 5 Stelle. Nato nel 1985 a Costa Volpino, in provincia di Bergamo, è il più giovane tra i candidati alla presidenza della Regione Lombardia. Laureato in Scienze Politiche all’Università di Pavia, è specializzato in Cooperazione Internazionale. Dal 2013 è portavoce in Consiglio regionale per il Movimento 5 Stelle. La sua campagna elettorale punta ai temi del lavoro, della tutela dell’ambiente e della sanità pubblica.

Giulio Arrighini

Giulio Arrighini è il candidato alle elezioni Regionali 2018 in Lombardia sostenuto da Grande Nord. Nato a Brescia nel 1962, Giulio Arrighini è stato tra i fondatori nonché segretario provinciale della Lega Lombarda. Punto cruciale della sua campagna elettorale è l’autonomia territoriale, anche in vista di un controllo regionale dei flussi migratori.

Onorio Rosati

/ Ansa

Onorio Rosati è il candidato alle elezioni Regionali 2018 in Lombardia sostenuto da Liberi e Uguali (LeU). Nato a Gorizia, 54 anni, Rosati ha militato nella Federazione Giovanile Comunista Italiana, per poi intraprendere la carriera sindacale, nella Cgil, fino a diventare segretario della Camera del Lavoro. Passa al Pd ma poi ne esce per divergenze di vedute con Matteo Renzi, transita in MDP (Movimento Democratico Progressista) per poi correre con ‘Liberi e Uguali’ in qualità di candidato governatore della Lombardia. Il suo motto: ‘tornare a parlare a chi paga la crisi, a chi ha perso il lavoro’.

Elezioni Regionali Lombardia: Sondaggi

Secondo i sondaggi, per le elezioni regionali 2018 in Lombardia è favorita la coalizione di centrodestra, ossia il candidato della Lega Attilio Fontana. L’ultimo sondaggio a proposito delle preferenze dei candidati alle regionali lombarde è stato diffuso da IndexResearch e riporta un 42,0% di preferenze per Fontana, un 37,0% di simpatie per Gori mentre il 18,0% dichiara di voler votare Violi e soltanto il 3,0 indica in ‘altri’ la propria preferenza.