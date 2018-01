Elezioni Regionali 2018 in Lazio: date, candidati e sondaggi

Vediamo chi sono i candidati alle Elezioni Regionali 2018 in Lazio. Le votazioni, che si terranno lo stesso giorno delle elezioni politiche, serviranno ai cittadini per scegliere il nuovo presidente della regione Lazio. I candidati che hanno già cominciato la campagna elettorale affilando le unghie sono senza dubbio Nicola Zingaretti, governatore uscente che ha deciso di ripresentarsi in corsa alle elezioni 2018 per un secondo mandato alla guida della Regione, e Roberta Lombardi, deputata cinquestelle premiata nei sondaggi, finora. Nel centrodestra prosegue lo stallo, mentre il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi guadagna consensi e, per smentire le voci di un suo ritiro ha prodotto un video messaggio in cui si vede lo staff del candidato smantellare un comitato elettorale, ma il messagio è: “Io non mi ritiro, non credete alle fake news”.

Elezioni Regionali 2018 in Lazio: date

Le date di svolgimento delle elezioni politiche 2018 e delle Elezioni Regionali in Lazio coincidono. I cittadini potranno andare nei seggi a esprimere la propria preferenza solo nel giorno domenica 4 marzo 2018.

Candidati alle elezioni Regionali in Lazio

Per quanto riguarda i candidati alle elezioni regionali in Lazio ancora non c’è stata una scelta definitiva per tutti i partiti impegnati in campagna elettorale. Ad esempio, Beatrice Lorenzin, già ministro della Salute e leader di Civica Popolare ha dichiarato di non aver ancora deciso se appoggiare il candidato sostenuto dal centro-sinistra o candidare se stessa, come ha spiegato a Rainews 24: “Stiamo valutando chi candidare presidenza del Lazio. In una dimensione veloce come questa potrebbe toccare anche a me. In queste ore siamo in attesa di un candidato che risponda”.

Anche i partiti di centro-destra non si sono ancora messi d’accordo su quale candidato sostenere alle elezioni regionali in Lazio. Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega non hanno ancora deciso unitariamente chi portare come candidato alle elezioni regionali in Lazio. L’ipotesi Maurizio Gasparri, sostenuta da Silvio Berlusconi, pare essere già priva di futuro, come pure il nome di Gennaro Sangiuliano, vicedirettore del Tg1, pare essere tramontato nonostante il sostegno di Antonio Tajani. L’ex capo della protezione civile Guido Bertolaso ha smentito possibili voci su una sua possibile candidatura.

Sergio Pirozzi

In attesa di altri nomi nella rosa dei papabili resta quello di Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice, che si presenta da indipendente ma che potrebbe essere scelto dal centrodestra come candidato unitario, anche se si tratta di un nome su cui non convergono tutte le simpatie. Pirozzi al momento è sostenuto da Lega e Fratelli d’Italia ma non piace a Forza Italia.

Intanto Pirozzi ha presentato a Roma i comitati elettorali, appoggiato da Gianni Alemanno e Francesco Storace, il quale in una nota punzecchia l’ex Cavaliere: “Se è un leader Berlusconi prenda un’iniziativa seria, si assuma la responsabilità di una decisione e basta con questa divisione. L’immobilismo rischia di provocare una sconfitta severa alla regione e a caduta nei collegi di Camera e Senato. Se avete un briciolo di responsabilità incontrate chi può vincere, chi vuole candidarsi, e decidete entro oggi. Sennò la gente vi manda affanc..o”. Stefano Parisi, leader di Energie per l’Italia, lancia l’appello all’unità: ”I sondaggi dicono chiaramente che il centrodestra ha possibilità concrete di ridare alla Regione un governatore di centrodestra. È un’occasione da non perdere”.

Nicola Zingaretti

/ Ansa

Tra i nomi certi sul fronte opposto, invece, c’è quello di Nicola Zingaretti, governatore uscente del Partito Democratico sostenuto dal centro-sinistra, che bissa la corsa elettorale nel Lazio puntando a un programma in continuità con i 5 anni trascorsi, che tratta i temi della sanità, della mobilità, dell’ambiente, della gestione dei rifiuti e del lavoro. Liberi e Uguali di Pietro Grasso pure sosterrà Zingaretti, mentre è stata presentata la ‘Lista civica Zingaretti Presidente’ da parte del vicepresidente regionale Massimiliano Smeriglio (Campo Progressista), con lo slogan ‘Io ci sono’.

Roberta Lombardi

/ Ansa

Roberta Lombardi è la candidata alle Elezioni Regionali in Lazio, scelta con votazione online dagli elettori del Movimento Cinque Stelle, lo scorso ottobre. E’ una veterana dei cinquestelle, ed è nota soprattutto per essere stata, nel 2013, la prima capogruppo alla Camera nella storia del Movimento Cinque Stelle.

Elezioni Regionali in Lazio: Sondaggi

Dal sondaggio pubblicato dalla Stampa e realizzato da Nicola Piepoli a essere in testa alle preferenze dell’elettorato laziale chiamato alle urne per le regionali 2018 sarebbe la candidata del MoVimento 5 stelle, Roberta Lombardi, piazzata davanti al presidente uscente del Pd Nicola Zingaretti (36% contro 34%). Secondo questa rilevazione, Zingaretti resta comunque in testa davanti a Sergio Pirozzi (34% contro 29%) e a Maurizio Gasparri (21%), anche se sappiamo che oramai l’ipotesi Gasparri è definitivamente tramontata.

E’ interessante notare che i comitati di Zingaretti hanno diffuso sondaggi diversi, citando le rilevazioni Winpoll (Zingaretti ampiamente in testa al 37,6%, Roberta Lombardi al 29,3% e Gasparri al 21,5%), o il un’ulteriore conferma è arrivata ieri dalla trasmissione televisiva : il sondaggio di Index Research per Piazzapulita (Zingaretti 36%, Roberta Lombardi al 29%, Gasparri al 22%, Pirozzi, 10%).