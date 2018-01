Le promesse elettorali più esagerate in vista delle Elezioni 2018

Con l’inizio della campagna elettorale in vista delle Elezioni 2018, in radio e in tv stanno già passando in rassegna tutte le promesse elettorali lanciate dai vari leader dei partiti politici che si contendono l’entrata nei palazzi del potere e la possibilità di governare l’Italia. Come sempre, i politici fanno a gara a chi la spara più grossa, ben sapendo che molti annunci e molte promesse fatte all’elettorato prima delle votazioni sono soltanto aria fritta. Però gli italiani hanno già dimostrato la tendenza a credere, di volta in volta, a tutte (o quasi tutte) le promesse dei politici in campagna elettorale. Di seguito abbiamo raccolto un elenco di tutte le promesse elettorali già lanciate dai politici dei diversi schieramenti che si fronteggiano. La sfida sarà poi vedere, dopo il risultato delle elezioni, se davvero verranno rispettati gli impegni presi con i cittadini.

Elezioni 2018, tutte le promesse elettorali Le promesse elettorali di Silvio Berlusconi – Forza Italia Restiamo in attesa di sapere i prossimi appuntamenti in agenda dei politici impegnati in campagna elettorale che cercano di fare breccia nel cuore dell’elettorato italiano. Nel frattempo ricordiamo insieme a voi le principali promesse elettorali lanciate finora, con le proposte dei vari leader di partito. A cominciare da Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, che dopo aver fatto di tutto per togliere l’articolo 18 e far passare il Jobs Act di renziana memoria, ora vorrebbe abolire proprio il Jobs Acts. O meglio, vorrebbe introdurre “strumenti più efficaci del Jobs act per correggerne gli effetti distorsivi e incentivare le imprese a creare lavoro stabile”, si legge in una nota del partito. Berlusconi ha anche lanciato la flat tax per combattere l’evasione fiscale, con abolizione dell’IRPEF e un’aliquota unica “sotto al 20%” per tutti i redditi. Per quanto riguarda le pensioni, invece, Berlusconi punta ad aumentare le minime a mille euro al mese più la tredicesima. Anche per le casalinghe. Altra promessa elettorale di Forza Italia è il reddito di dignità per coloro che guadagnano meno di mille euro mensili. La misura consisterebbe nell’esentare i cittadini bisognosi dal pagamento delle tasse, mentre lo Stato verserebbe loro un’ulteriore integrazione fino al raggiungimento della soglia di mille euro. Infine, obiettivo dell’ex cavaliere di Arcore sarebbe anche l’abolizione del bollo auto sulle ‘prime auto’. Leggi anche: Il patto di Arcore, il programma politico del centro destra per le elezioni 2018 Proseguiamo con le promesse elettorali di Matteo Salvini.

Le promesse elettorali di Matteo Salvini – Lega Tra le ‘abolizioni’ ricordiamo l’annuncio della riforma delle pensioni con l’abolizione della Legge Fornero da parte di Matteo Salvini, che però ha dovuto incassare una bacchettata da Berlusconi che invece ha una visione più morbida di eventuali ritocchi alla legge, e ha sostenuto di voler superare la norma, ossia “eliminare gli aspetti ingiusti” della legge ma senza cancellarla definitivamente. Proseguiamo con le promesse elettorali di Luigi Di Maio

Le promesse elettorali di Luigi di Maio – Movimento Cinque Stelle Per quanto riguarda il Jobs Act, Luigi di Maio punta alla reintroduzione dell’articolo 18 per le aziende con più di 15 dipendenti. Mentre sul fronte pensioni, il Movimento Cinque Stelle vorrebbe l’abrogazione della legge Fornero in favore della ‘quota 41′, che in pratica stabilirebbe l’entrata in pensione dopo 41 anni di lavoro. La proposta grillina potrebbe però non essere sostenuta da adeguati finanziamenti, infatti l’abolizione della legge Fornero costerebbe circa 140 miliardi di euro. Tra le altre promesse elettorali di Luigi di Maio c’è l’aumento delle pensioni minime a 780 euro. Ma il vero argomento principe dei grillini è il reddito di cittadinanza, un reddito minimo garantito di 780 euro al mese per disoccupati, inoccupati e lavoratori che guadagnano meno di tale soglia. Proseguiamo con le promesse elettorali di Matteo Renzi.