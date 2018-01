In questo articolo passiamo in rassegna chi sono i candidati Vip del centro sinistra alle Elezioni politiche 2018. Mentre ancora vige un certo riservo sui nomi proposti dalle varie realtà che gravitano intorno a Matteo Renzi, seguiamo i rumors a proposito della futura squadra che vede al centro il partito Democratico. Come riportato dalle principali testate giornalistiche italiane, i primi possibili candidati famosi del partito di Renzi, i cui nomi sono illustrati di seguito, avrebbero accolto favorevolmente la richiesta del segretario del Pd. Dunque non c’è ancora nulla di ufficiale, ma l’intesa con Renzi ci sarebbe già.

Candidati Vip del PD alle Elezioni Politiche 2018

Ed ecco i nomi che con molta probabilità entreranno ufficialmente nella squadra di Matteo Renzi, ossia i candidati Vip del PD alle Elezioni Politiche 2018.

Roberto Burioni

Roberto Burioni, 55 anni, professore ordinario presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. E’ noto per avere intrapreso in questi ultimi anni la battaglia a favore dei vaccini e contro la disinformazione scientifica. Sarà probabilmente candidato in Lombardia.

Lucia Annibali

Lucia Annibali, 40 anni, è l’avvocato colpita dall’acido in un agguato commissionato dall’ex fidanzato Luca Varani. Annibali è diventata un simbolo della lotta contro la violenza sulle donne e contro il femminicidio ed è già consulente di Palazzo Chigi sulle politiche contro le violenze di genere. E’ stata nominata Cavaliere al Merito della Repubblica italiana dal presidente Giorgio Napolitano. Sarà probabilmente candidata nelle Marche.

Paolo Siani

Paolo Siani, 62 anni, è il fratello di Giancarlo Siani, giornalista ucciso dalla camorra. Di mestiere pediatra, Siani ha annunciato che il suo impegno a fianco del Pd sarà in veste di ‘indipendente. Sarà probabilmente candidato a Napoli.

Mauro Berruto

Infine c’è Mauro Berruto, allenatore di pallavolo ed ex tecnico della Nazionale maschile. E’ nato nel 1969 a Torino, da alcuni anni dirige la scuola di narrazione e comunicazione Holden, ma è pronto a darsi alla politica attiva. Intervistato, ha dichiarato che i contatti con il partito di Renzi risalgono ad agosto, ma che sarebbe felice di poter rappresentare davvero la società civile, nell’interesse comune.