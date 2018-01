Attilio Fontana, dichiarazioni choc: ‘Troppi migranti, razza bianca a rischio’

Troppi migranti, a rischio la “razza bianca“. Parola di Attilio Fontana, candidato del centrodestra per la Regione Lombardia ed ex sindaco leghista di Varese. Intervenuto a Radio Padania, il successore di Roberto Maroni per la corsa al Pirellone usa parole durissime contro il fenomeno migratorio e soprattutto si rifà al presunto concetto di “razza”, cardine delle politiche razziste che hanno portato ai massacri del Novecento, dal fascismo al nazismo. “Noi non possiamo accettare tutti perché, se dovessimo farlo, vorrebbe dire che non ci saremmo più noi come realtà sociale, come realtà etnica”, ha sostenuto l’ex primo cittadino varesino, insistendo sul concetto di etnia, la “nostra razza bianca”.

Le parole di Fontana hanno scatenato un vespaio di polemiche. Nell’intervista radiofonica, Fontana ha esplicitato il suo parere sul fenomeno migratorio, in linea con la politica leghista. “Loro sono molti più di noi, più determinati nell’occupare questo territorio di noi. Noi, di fronte a queste affermazioni, dobbiamo ribellarci, non possiamo accettarle: qui non è questione di essere xenofobi o razzisti, qui è questione di essere logici, razionali”, ha insistito Fontana.

Secondo il candidato di centrodestra, “dobbiamo fare delle scelte: decidere se la nostra etnia, la nostra razza bianca, la nostra società deve continuare a esistere o la nostra società deve essere cancellata: è una scelta”.

“Se la maggioranza degli italiani dicesse ‘Vogliamo auto-eliminarci’, vorrà dire che noi – quelli che non vogliono – ce ne andremo da un’altra parte”, ha poi aggiunto, parlando di una “realtà irraccontabile”. Per l’ex primo cittadino, “dire ‘Noi riteniamo giusto che possano essere accolti mille, centomila, un milione, cento milioni’”, dovrebbe dire “quanti migranti noi vogliamo fare entrare, come li vogliamo assistere, che lavori vogliamo trovare loro, che case vogliamo dare loro, che scuole”: a quel punto, secondo Fontana, il governo dovrebbe sottoporre un progetto “ai propri cittadini” tramite un voto.

“Fare il discorso demagogico e assolutamente inaccettabile secondo cui dobbiamo accettarli tutti … È chiaro che è un discorso di fronte al quale bisogna reagire bisogna ribellarsi”, la sua chiosa.

Immediate le reazioni dell’opposizione, in particolare del PD che corre in Lombardia con Giorgio Gori su cui la sinistra non ha trovato la convergenza, come su Nicola Zingaretti nel Lazio. In tanti sui social si sono scagliati contro le sue parole, ma c’è anche chi ha chiesto il parere di Liberi e Uguali e Possibile che hanno paragonato il candidato del centrosinistra a Fontana.

Gori ha poi risposto alle frasi del suo avversario. “Campagna elettorale: c’è chi parla di forconi e razza bianca. Noi parliamo di formazione, lavoro, crescita, Europa”, scrive su Twitter il sindaco di Bergamo.

Campagna elettorale: c’è chi parla di forconi e razza bianca. Noi parliamo di formazione, lavoro, crescita, Europa. Scegliete voi. #FareMeglio si deve, senza isterismi e demagogia. pic.twitter.com/mKcqIt3xYC — Giorgio Gori (@giorgio_gori) January 15, 2018

Nel pieno delle polemiche è arrivata un tentativo di passo indietro da parte di Fontana. “È stato un lapsus”, ha detto a margine di un incontro con la Onlus ‘Cancro Primo aiuto’ a Briosco (Monza). Il suo sarebbe stato “un errore espressivo: intendevo dire che dobbiamo riorganizzare un’accoglienza diversa che rispetti la nostra storia, la nostra società”.