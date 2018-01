Candidati Vip del centro destra alle elezioni 2018

In questo inizio di campagna elettorale sono stati già lanciati e smentiti diversi nomi di possibili candidati vip nel centro destra alle elezioni 2018, eppure Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia stanno raccogliendo anche candidature di volti noti, persone famose – dello spettacolo e non – che si presenteranno alla sfida delle elezioni del prossimo 4 marzo. Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni stanno dunque preparando le liste dei candidati dei loro partiti, uniti nella coalizione di centro destra insieme alla cosiddetta ‘quarta gamba’ composta da Noi con l’Italia, che ha depositato un simbolo che contiene al centro lo scudo crociato. Vediamo chi sono i candidati famosi alle elezioni politiche 2018 per il centro destra.

Candidati Vip di Forza Italia alle Elezioni Politiche 2018

Vediamo chi sono i candidati vip di Forza Italia alle prossime elezioni politiche 2018.

Anche se il gossip politico ha riempito le pagine dei giornali con la notizia che Berlusconi avrebbe voluto candidare Al Bano e Toto Cutugno per uno dei seggi degli italiani all’estero, tra la rosa di nomi dovrebbero essere confermati senza troppe difficoltà quelli di Adriano Galliani, ex ad della squadra di calcio del Milan, candidabile al Senato, così come il direttore del Giornale, Alessandro Sallusti. Un posto tra i nuovi deputati potrebbe invece coprirlo Francesco Ferri, ex presidente dei giovani di Confindustria, mentre si attendono conferme per quanto riguarda il nutrizionista Giorgio Calabrese.

Renato Brunetta si candiderà al Senato, probabilmente in Veneto, mentre in Lombardia dovrebbero essere candidati – secondo le indiscrezioni del Corriere – Paolo Romani, Andrea Mandelli, Giancarlo Serafini, Alfredo Messina, Alessandro Cattaneo, Giacomo Caliendo, Francesco Ferri, Fabrizio De Pasquale, Graziano Musella e Pietro Tatarella. Si parla anche di una possibile candidatura dell’imprenditore Paolo Damilano.

Tornano Mariastella Gelmini, Laura Ravetto, Michela Vittoria Brambilla, Elena Centemero. E poi ancora Valentina Aprea, Silvia Sardone, Licia Ronzulli e Isabella Votino. Potrebbe essere candidata anche Licia Polizio, avvocato di Francesca Pascale, e il rettore dell’Università di Salerno Aurelio Tommasetti. Probabile candidata è anche l’avvocato Antonia Postorivo, moglie del senatore uscente di Forza Italia Antonio D’Alì. In Abruzzo dovrebbe essere candidato il pianista Nazzareno Carusi.

Candidati Vip di Noi con l’Italia

A essere ‘reclutati’ tra i candidati di Noi con l’Italia alle prossime elezioni politiche potrebbero essere diverse persone famose, come la giornalista sportiva Paola Ferrari, già nota per le sue conduzioni di trasmissioni televisive come la Domenica sportiva e 90° minuto e moglie del figlio di Carlo De Benedetti.

Poi potrebbe ‘scendere in campo’ Claudio Lotito, il presidente della Lazio, il quale ha – per ora – commentato di non avere ricevuto una proposta concreta da valutare. Altra candidatura nel mondo dello sport potrebbe essere quella di Massimo Ferrero, il ‘viperetta’ presidente della Sampdoria. Anche il partito di Lorenzo Cesa e Raffaele Fitto, ‘benedetto’ da Berlusconi, non ha ancora ufficializzato le candidature.

Candidati Vip della Lega alle Elezioni Politiche 2018

Sul fronte Lega, per le liste sono ancora a lavoro Giancarlo Giorgetti e Roberto Calderoli, mentre è di recente arrivata l’ufficialità della candidatura di Attilio Fontana alla presidenza della Regione Lombardia.

Candidati Vip di Fratelli d’Italia alle Elezioni Politiche 2018

Per quanto riguarda i candidati Vip di Fratelli d’Italia alle prossime politiche, siamo in attesa di avere una lista ufficiale, dato che al momento non sono emerse indiscrezioni.