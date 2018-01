Aboliamoqualcosa, l’hastag virale sui social prende in giro la campagna elettorale

Tasse, vaccini, leggi, canone Rai: la campagna elettorale in vista delle elezioni politiche del 4 marzo è partita sotto il segno di abolire qualcosa. La rete però non ha gradito la prima ondata di promesse elettorali arrivate da destra, sinistra e nel M5S e così gli hastag #aboliamoqualcosa e #abolisciqualcosa sono diventati virali, piazzandosi ai primi posti delle tendenze. La presa in giro non accenna a diminuire con il passare delle ore: l’ironia è diventata l’arma con cui i social hanno risposto alle prime battute della lunga strada che ci porterà alle prossime elezioni politiche, tra chi chiede di abolire la pizza con l’ananas a chi osa sognare di abolire la campagna elettorale.

In effetti, tra bufale, come quella del falso nipote di Laura Boldrini, e promesse elettorali roboanti, la campagna elettorale 2018 non è partita sotto i migliori auspici. Il primo a spingere sull’acceleratore dell’abolire qualcosa è stato Matteo Renzi che ha detto di voler cancellare il canone Rai, dopo aver ricordato di aver diminuito il costo della rata.

#AbolisciQualcosa aboliremo la legge di gravità, basta pesare di meno solo su Marte , non siamo un pianeta di serie B! — Sh1bano (@Sh1bano) January 10, 2018

A seguire sono arrivati a ruota Silvio Berlusconi che, tra il reddito di dignità e le pensioni minime a mille euro, ha promesso di abolire il Jobs Act, seguito dall’alleato Matteo Salvini (qui trovate il programma del Patto di Arcore 2018) che invece ha scelto i vaccini, promettendo di togliere l’obbligatorietà una volta al governo. Infine, Luigi Di Maio, candidato del M5S, che ha dichiarato di voler abolire 400 leggi, oltre ai finanziamenti all’editoria.

Per la rete è stato troppo e l’hastag #aboliamoqualcosa o #abolisciqualcosa è letteralmente esploso. Dopo la pizza con l’ananas (un vero orrore per ogni amante della pizza), c’è chi propone di abolire le “false” creme di nocciole e il fuorigioco.

Aboliamo il fuorigioco, più gol per tutti!

Aboliamo le cioccolate spalmabili tarocche, più Nutella per tutti!

Aboliamo il lunedì, più sabati per tutti!#aboliamoqualcosa #ElezioniPolitiche2018 — Dino Casumaro (@dinocasumaro) January 11, 2018

Spopolano le richieste di eliminare gli spoiler di ogni genere, ma c’è anche chi si scaglia contro la piaga delle “orecchie” nei libri.

Se proprio dobbiamo, perché non le orecchiette nei libri? Compratevi un segnalibro, per carità! #aboliamoqualcosa pic.twitter.com/NURo2ta7GZ — Daniele Geminiani (@PerTuttiGemi) January 11, 2018

C’è anche chi approfitta dell’occasione per riprendersi la rivincita sull’eliminazione dell’Italia dai Mondiali di Russia 2018, chiedendo di eliminarli.

Infine, perché non pensare al dopo feste natalizie e abolire un po’ di calorie da quei cibi che tanto amiamo e che ci fanno ingrassare?

Per esempio le calorie della Nutella, del gnocco fritto e della pasta al forno #aboliamoqualcosa — Elisa D'Ospina (@ElisaDospina) January 11, 2018

Ironia e parodia contro un vecchio linguaggio della politica che punta a demolire l’avversario e a cancellare più che a parlare di sé e a cosa voler costruire per il futuro: 1-0 per i social.