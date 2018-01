Moric contro Salvini su Twitter: lui chiede rimedi contro la febbre, lei gli consiglia l’arsenico

Polemica tra Matteo Salvini e Nina Moric su Twitter. Lo scontro nella destra si combatte a colpi di starnuti, da una parte, e di consigli velenosi dall’altra. Protagonista iniziale è Salvini.

Il leader della Lega, dopo l’incontro che ha suggellato l’alleanza ad Arcore con Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni (qua il programma elettorale della Lega), ha confidato su Twitter ai follower di avere un gravissimo problema di salute: febbre e raffreddore. Salvini ce lo immaginiamo così: in pigiama sul divano, al calduccio sotto al plaid, smartphone in mano, a chiedere ai sostenitori: «Oltre alla tachipirina, avete altri consigli?».

Febbre e raffreddore.

Oltre alla tachipirina, avete altri consigli? — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) January 7, 2018

Passa poco tempo e, dopo i commenti che invitano Salvini a seguire «i rimedi della nonna: latte caldo e miele», ecco quello, al vetriolo, di Nina Moric. La dura e pungente ex showgirl nata a Zagabria e scesa in politica accanto ai neofascisti di Casapound, ancora più a destra di Salvini, non risparmia un commento velenoso verso il leader del Carroccio: «Dicono che l’arsenico funzioni».

Battuta non gradita dai militanti salviniani, che hanno subito ribattuto alla Moric, arrivando anche agli insulti. «Bambola di plastica, provalo te e poi ci sai dire se funziona», «Te invece con cosa ti droghi? O tutta la plastica di cui ti sei ricoperta ti ha dato il cervello?», alcuni dei commenti.

Nina Moric ha poi attaccato, sempre via Twitter, coloro che hanno fatto lo screenshot della sua battuta, inviandolo ai media. Tweet poi rimosso.