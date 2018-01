Gianluigi Paragone con i 5 Stelle: il giornalista tra i candidati grillini alle elezioni politiche 2018

Gianluigi Paragone sposa il Movimento 5 Stelle. Il giornalista ha confessato di essersi iscritto alle Parlamentarie, la selezione online con cui gli iscritti del movimento scelgono i candidati per il parlamento per le prossime elezioni politiche in programma tra due mesi.

Paragone, giornalista con un passato sui quotidiani (è stato direttore di La Padania e Libero) e conduttore tv (un passato in Rai e un presente su La7, dove conduce La gabbia) vuole entrare in politica. L’obiettivo principale? «La crescita dell’economia reale contro le banche e la finanza».

Paragone, varesino, a Varese News confida di essere stato cercato dai vertici del movimento, e ha accettato di candidarsi alle Parlamentarie. Correrà con i 5 Stelle, e non come indipendente, come qualcuno aveva insinuato: «Che partita politica vogliamo giocare? La mia candidatura nasce da questa domanda, convinto che la crescita del nostro Paese passi dall’economia reale. Ho girato l’Italia in lungo e largo. Lo scorso anno ho scritto il libro GangBank. Il perverso intreccio tra politica e finanza che ci frega il portafoglio e la vita. A febbraio, sempre per Piemme, uscirà Noi no! Un viaggio inchiesta sull’Italia ribelle, anche se io preferisco parlare di dissenso più che ribellione. Sono convinto che vada detto basta all’economia delle banche e della finanza e la mia battaglia politica parte da qui».

Insomma, il Movimento 5 Stelle perde Alessandro Di Battista ma potrebbe schierare in lista Paragone. Un giornalista noto in mezzo a tanti candidati civili sconosciuti.