Stemmi delle case automobilistiche: vota il più bello

Questa sfida sugli stemmi delle case automobilistiche è particolarmente dedicata agli amanti delle quattro ruote, ma anche tutti i nostri lettori che non amano in maniera eccessiva le auto possono divertirsi a decretare quali sono i loro preferiti, tra tutti gli stemmi delle case automobilistiche che vi proponiamo in questa battaglia a colpi di clic! Vi chiediamo di votare lo stemma delle case automobilistiche più bello di sempre scegliendo tra marchi italiani e stranieri, tra marchi famosissimi e meno conosciuti.

Partecipare alla nostra battaglia è facilissimo, basta cliccare sul tasto ‘inizia’ che trovate in alto, sopra le foto. Poi non dovete fare altro che scegliere di volta in volta, cliccando sulla foto relativa, lo stemma che preferite tra i due proposti. Al termine della sfida potrete leggere i risultati e vedere come per quale stemma hanno votato gli altri lettori. Siete pronti a decretare la classifica dei migliori stemmi delle case automobilistiche? Allora cominciate subito e buon divertimento!