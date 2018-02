Husqvarna, richiamate le FS 450: difetto su pinze frenanti Brembo

Husqvarna ha avviato una campagna di ritiro per i modelli FS 450 2016, 2017 e 2018 a seguito di un difetto, già riscontrato, sulla pinza radiale del freno anteriore Brembo che aveva già costretto KTM a richiamare i suoi modelli pur non avendo rilevato guasti. Entrambe le case, come sottolineano i siti specialistici, hanno deciso di richiamare i modelli che montano la pompa difettosa: nel caso di KTM si tratta dei modelli 690 Duke R (dal MY2015), 1290 Super Duke R (dal MY2015), 1290 Super Duke R Secial Edition (dal MY2015) e 1290 Super Duke GT (dal MY2016).

Secondo Brembo, il guasto sarebbe da attribuire al materiale del pistone, non adatto a situazioni di elevato stress come l’uso in pista o le continue frenate con ABS che porterebbero a incrinarlo, riducendo l’effetto frenante e con il rischio di rompere l’intero impianto.

Chi avesse acquistato uno dei modelli indicati, sarà contattato personalmente e invitato a contattare un concessionario autorizzato Husqvarna Motorcycles per fissare un appuntamento in modo da controllare e sostituire la pinza, il tutto a titolo gratuito.

In ogni caso, nella sezione Service del sito ufficiale Husqvarna è possibile fare un controllo online, mentre sulla pagina Dealer Search si possono visionare i rivenditori autorizzati a cui rivolgersi.