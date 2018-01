La donna più pelosa del mondo si è depilata il viso per sposarsi

La donna più pelosa del mondo si sposa e, per l’occasione, si è depilata il viso. Stiamo parlando di Supatra Sasuphan, una ragazza thailandese di 17 anni che “vanta” questo titolo e che, nel 2010, all’età di dieci anni, vinse al Guinness dei record il titolo di “donna più pelosa del mondo”.

Nessun esibizionismo, ovviamente: Supatra, Nat per parenti e amici, soffre di un disturbo raro e invasivo, la sindrome di Ambras. Nota anche come “sindrome del lupo mannaro”, provoca la crescita di peli in modo invasivo su tutto il corpo.

Supatra Sasuphan da piccola / Ansa

Nonostante la malattia e l’aspetto fisico, Nat ha sempre cercato di fare una vita normale. Oltre a circondarsi di amici, si è fidanzata.

Non una storia come tante, ma ha proprio trovato l’anima gemella: «Lui è al tempo stesso il mio primo amore e l’amore della mia vita». I due hanno deciso di sposarsi e lei, per l’occasione, si è depilata il viso.