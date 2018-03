Resta con un testicolo incastrato nella sedia sotto la doccia: salvato dai vigili

I vigili del fuoco di Torrevieja sono intervenuti per salvare un uomo ultrasessantenne che ha avuto un incidente sotto la doccia mentre si trovava in un albergo della zona. L’uomo, per facilitare le operazioni di toelettatura si era comodamente adagiato su una sedia, ma a un certo punto ha capito che qualcosa era andato per il verso storto. Era infatti rimasto incastrato con un testicolo in un foro della sedia di plastica che aveva usato per fare più agevolmente la doccia.

L’insolito evento si è verificato intorno alle undici del mattino in una delle stanze dell’hotel Playas de Torrevieja a Cabo Cervera (Alicante). L’uomo, dopo essersi accorto di essere rimasto incastrato con il testicolo in una fessura della sedia su cui era seduto per fare la doccia, è riuscito a chiamare i soccorsi.

Dopo aver ricevuto la chiamata di emergenza, una squadra di pompieri di Torrevieja si è precipitata in albergo per aiutare l’uomo. I vigili hanno dovuto rompere la plastica della sedia per rilasciare il testicolo intrappolato e liberare finalmente l’uomo.

Qualcuno ricorderà un episodio simile accaduto qualche anno fa a un norvegese di 45 anni, rimasto intrappolato con un testicolo in una sedia Ikea piena di buchi. La notizia, allora, era diventata virale fino a far diventare lo sfortunato protagonista una specie di star di Facebook.