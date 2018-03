Strage di studenti in Etiopia: bus cade in una scarpata

Sono almeno trentotto le persone che hanno perso la vita in un incidente stradale che ha coinvolto un bus che, per cause ancora da accertare, è uscito di strada andando a finire in una scarpata. L’incidente è avvenuto nel nord dell’Etiopia. Il bilancio delle vittime non è definitivo, ma al momento si ha notizia di una decina di persone rimaste ferite, alcune in modo grave. Le persone rimaste uccise sono, invece, 28 uomini e 10 donne. Quasi tutti erano studenti universitari.

Le notizie che sono state diffuse sono arrivate dalla radio di Stato Fana. Anche il sito dell’emittente pubblica ha diffuso la tragica notizia dell’incidente, citando fonti ufficiali, ossia le autorità del distretto di Legambo.

L’incidente mortale che ha provocato una vera e propria strage di studenti è avvenuto ieri nello Stato regionale dell’Amara.