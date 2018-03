Sposati da anni scoprono di essersi incrociati nello stesso luogo 18 anni prima

Una coppia cinese, sposata da 5 anni e residente a Chengdu, nel sud-ovest del Paese, ha scoperto di essersi incrociata nello stesso istante e posto ben 18 anni prima. Come raccontano alcuni siti internazionali, il signor Ye e la moglie Xue si trovavano nella piazza Quattro Maggio a Qingdao nello stesso preciso istante a luglio 2000, quindi 18 anni prima di conoscersi: a testimoniarlo le due foto che scattarono all’epoca in cui si vedono entrambi, da perfetti sconosciuti. Allora, lui era in vacanza con un gruppo di turisti e lei era in visita con la madre: non potevano sapere che 11 anni dopo si sarebbero conosciuti e innamorati.

Anche la scoperta dell’incontro del destino è stata causale. Il marito stava sfogliando un album fotografico della moglie a casa della suocera quando ha notata la foto della futura sposa nella piazza di Qingdao con indosso un abito bianco. Sullo sfondo, si intravede un giovane ragazzo, anche lui in posa: si tratta proprio del signor Ye. A casa ha poi trovato la sua foto, scattata proprio nello stesso istante.

Molti amici della coppia hanno commentato che i due erano evidentemente destinati l’uno all’altra. Per questo, hanno deciso di voler portare i figli e tutta la famiglia in visita a Qingdao che ormai è diventato il loro posto speciale.