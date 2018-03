Nepal, aereo del Bangladesh si schianta vicino all’aeroporto di Katmandu

Dal Nepal arriva la notizia di un terribile incidente che ha coinvolto un aereo della compagnia Us-Bangla Airlines del Bangladesh, che si è schiantato vicino all’aeroporto di Kathmandu, dove stava per atterrare. Il velivolo trasportava, secondo i dati confermati da fonti dell’aeroporto, 67 passeggeri oltre ai quattro membri dell’equipaggio.

La notizia dell’incidente aereo è stata data dal portavoce dello scalo nepalese Prem Nath Thakur. “Stiamo cercando di spegnere le fiamme e salvare i passeggeri” ha spiegato.

Come confermato da fonti aeroportuali dello scalo di Katmandu, a bordo dell’aereo vi erano 67 passeggeri e 4 membri dell’equipaggio. “Finora – ha aggiunto ancora Prem Nath Thakur – sono stati portati all’ospedale 20 feriti, mentre la polizia e l’esercito stanno cercando di tagliare in due l’aereo per provare a portare in salvo gli eventuali altri ssuperstiti”.