Conosce una donna in chat ma al primo appuntamento scopre che è un uomo e lo denuncia per molestie

Ha conosciuto una donna via chat e l’ha incontrata di persona, ma, durante un frettoloso rapporto sessuale consumato in auto ha scoperto che era un uomo. Brutta disavventura per un uomo della provincia di Biella che avrebbe conosciuto tale Anna sul web, iniziando a chattare su un sito di incontri. Nessun dubbio che fosse una donna, almeno fino al momento dell’incontro dal vivo quando i due decidono di vedersi nel parcheggio della stazione San Paolo di Biella, su insistenza di lei che racconta di avere problemi economici e di vivere un brutto momento, scoprendo che in realtà è un uomo. Dopo essersi vestito in fretta, lo ha denunciato in Questura per violenza sessuale.

TEMI

Mondo