Donald Trump: tutte le donne del presidente, dalle mogli alle figlie alle presunte amanti

Ansa Quali sono state e quali sono ancora le donne di Donald Trump? Come si ben sa, il 45esimo Presidente Americano ha avuto una vita sentimentale piuttosto burrascosa e le malelingue affermano che continua ad averla, motivo per il quale l’attuale moglie Melania sarebbe sempre così corrucciata. Ma il tycoon non è circondato solo da ex-mogli ed ex-fidanzate perché la famiglia allargata del biondo leader statunitense annovera anche le due figlie, avute dalle ultime due consorti ossia la celebre Ivanka e la giovane Tiffany. Riepiloghiamo tutte le donne del presidente.

Ivana Zelnickova Ansa La prima moglie di Donald Trump è stata la modella ceca Ivana Zelnickova, che poi è diventata Ivana Trump. Si sono conosciuti in un bar di New York nell’ormai lontano 1976 mentre lei stava visitando la città da Montreal dove era in quel momento. Dopo essersi frequentati per qualche mese, hanno affrettato i tempi e si sono sposati nella successiva Pasqua; l’accordo pre-matrimoniale garantiva alla mogliettina un reddito annuale di 20.000 dollari per ogni anno con l’anello al dito. Dall’unione sono nati tre figli ossia Donald Jr., l’erede dell’impero, Ivanka che ha preso più di tutti il palcoscenico e un altro figlio ossia Eric. Hanno divorziato nel 1992 e grazie agli accordi sembra che Ivana possa contare su un patrimonio attuale di circa 50 milioni di dollari, mentre sembra smentito l’accordo di 250.000 dollari per ogni figlio.

Marla Maples Ansa Sembra che Trump abbia iniziato a frequentare l’ex reginetta di bellezza e attrice Marla Maples, oggi 53, quando era ancora sposato. A supporto di questa tesi ci sarebbero diverse testimonianze. Nel dicembre 1993 si sposarono, due mesi dopo nacque la figlia Tiffany. Il matrimonio durò appena sei anni, naufragando nel 1997 e finendo formalmente nel 1999, lasciando però circa 18 milioni di euro alla povera moglie abbandonata.

Melania Knauss-Trump Ansa Nata Melania Knauss-Trump in Slovenia da padre comunista, la 48enne attuale moglie di Trump dal 2005 ha un patrimonio stimato di 10 milioni di euro (ed è ancora legata al presidente al momento della stesura di questo articolo). Modella sin dalla tenerissima età (5 anni), ha conosciuto Trump alla Settimana della Moda newyorkese del 1998 quando lui era impegnato con un’altra donna caduta nel dimenticatoio. Sembra che avesse spedito la poveretta in bagno per poter flirtare con Melania, ma lei in principio lo rifiutò, resistendo per tre mesi. La bella Melissa parla sei lingue compreso l’italiano e ha dato a Donald un figlio di nome Barron, adolescente.

Ivanka Trump Ansa La figlia più grande di Trump è Ivana Marie Trump per tutti Ivanka, nata nel 1981 dalla prima moglie Ivana. In questi anni si è distinta per l’attività di modella, personaggio televisivo e, naturalmente, imprenditrice. Laureata in economia con lode, ha posato sulla copertina di diversi magazine di moda e ha sfilato in passerella per gli stilisti più famosi. Ha creato una linea di gioielli e ha seguito il padre anche in TV come giudice del reality The Apprentice insieme al fratello. Si è sposata il 25 ottobre 2009 con Jared Kushner aderendo alla fede ebraica e ha una figlia di nome Arabella Rose e due figli di nome Joseph Frederick e Theodore.

Tiffany Ariana Trump Ansa La seconda figlia di Donald è Tiffany Ariana Trump per tutti Tiffany, nata nel 1993 dalla seconda moglie Marla Maples. Cresciuta con la madre in California, si è laureata in sociologia e urbanistica e sta conseguendo la laurea in legge a Washington.

Gabriela Sabatini Ansa E ora passiamo ai flirt, con quelli diciamo più sicuri, quasi certi perché quelli presunti sarebbero incalcolabili. La bella tennista argentina Gabriela Sabatini, oggi 48enne avrebbe frequentato Donald nel momento top della sua carriera, ma la loro relazione durò appena un mese.

Rowanne Brewer Lane Da Instagram L’attuale 54enne Rowanne Brewer Lane ebbe una breve relazione con Trump nel 1999 quando era 26enne durante uno dei celebri party in piscina in una delle ville del tycoon.

Carla Bruni Ansa Ebbene sì, anche Carla Bruni avrebbe avuto una storia con Donald Trump, nel 1991, appena dopo la fine della relazione con Mick Jagger. In realtà, quella che poi divenne la premier dame di Francia ha sempre negato, ma Donald rivelò: “Provò a farmi lasciare Marla, qualcosa che avevo in mente da tempo e usò ogni trucco psicologico per riuscire nell’intento”. Chi mente e chi dice il vero?

Allison Giannini Da Twitter Il 50enne Trump incontrò la 27enne Allison Giannini mentre si stava separando proprio da Marla in occasione di un appuntamento al buio organizzato da un amico in comune. Lasciò un bel ricordo, nonostante fosse ancora molto preso dalla moglie in quel momento.

Jackie Siegel Da Twitter Jackie Siegel rivendica un paio di appuntamenti con Trump nel 1998, ma poco di più. Supportò Donald nelle Presidenziali nel 2016 affermando di essere felice fossero ancora amici.