La donna che non si depila da un anno per lottare contro il body shaming

Da un anno ha detto basta ai rasoi e ha deciso di non depilarsi, mostrandosi al naturale su Instagram, per dire no al body shaming. Lei è Sonia Cytrowska, ha 28 anni, è polacca, fa la segretaria, studia psicologia ma soprattutto è la mente dietro al profilo @bodyhairmovement. La giovane ha raccontato al Sun di aver iniziato a depilarsi a 12 anni e di aver continuato a farlo almeno per tre ore a settimana fino allo scorso anno, quando ha scelto di non rimuovere più i peli. Oggi il profilo ha 7mila followers, tutti estimatori della sua lotta contro la depilazione forzata, ma all’inizio non è stato semplice: anche il marito, con cui è sposata da 8 anni, ha faticato ad accettare la sua scelta.

“All’inizio mio marito era scioccato perché mi conosceva da sempre depilata. In realtà lui mi preferisce senza peli, ma abbiamo parlato molto, gli ho spiegato che è importante per me avere i miei peli al naturale e ha deciso di accettarmi e sostenermi. Ci sono stati momenti difficili ma l’amore e l’impegno consapevole hanno vinto”, ammette Sonia.

Il suo percorso di accettazione è iniziato quando ha capito che era sbagliato sentirsi a disagio per via dei peli. “È stato difficile accettare che a volte le persone ti rifiutano quando ti vedono come sei veramente. I peli del corpo nella nostra società sono un tabù”, spiega.

Ora la sua battaglia è a favore di tutte le donne che faticano ad accettarsi o perché con troppi peli o perché senza capelli. “Spero che il mio account mostri alle altre donne che i peli del corpo sono belli e normali. Puoi essere una donna indipendente, lavorare in una grande azienda, studiare per realizzare i tuoi sogni, essere amata da tuo marito e avere ancora un corpo peloso e naturale”.