Diabete, nuova app per la teleassistenza 24 ore su 24

E’ disponibile un nuovo servizio di teleassistenza h24 per persone con diabete. E’ l’app OneTouch24, realizzata grazie alla collaborazione tra Johnson & Johnson Diabetes Care Companies (JJDCC) e FD W.OR.L.D. che permetterà di fornire assistenza gratuita 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ai diabetici. L’obiettivo di questa nuova app è incoraggiare i pazienti a gestire al meglio la propria condizione di persone affette da diabete, supportandoli e motivandoli a raggiungere e mantenere gli obiettivi terapeutici concordati con il proprio medico curante, anche a distanza. Il servizio garantisce un’assistenza costante attraverso il monitoraggio dei dati glicemici.

Dopo aver scaricato la app sul proprio smartphone occorre completare la registrazione, dopo i propri dati glicemici saranno sincronizzati con un glucometro collegato nel sistema, e vengono immediatamente trasmessi – tramite Cloud – alla App OneTouch24 e, di conseguenza, resi disponibili alla Centrale Operativa che potrà così fornire assistenza qualificata.

Il funzionamento è semplice: all’attivazione del servizio vengono impostati automaticamente i limiti di intervallo minimo e massimo dei valori glicemici raccomandati al paziente. Se si oltrepassa il limite, si attiva il servizio di teleassistenza o con l’invio di messaggi di notifica oppure, in caso di valori molto oltre i limiti stabiliti, con la chiamata diretta dalla Centrale all’utenza registrata dal paziente.

L’app, quindi, si mette in contatto con l’utente o il contatto di emergenza fornito in fase di iscrizione, offrendo così un consulto immediato 24 ore su 24, e concordando l’intervento più appropriato.

Inoltre è possibile richiedere – mediante telefonata o videochiamata – un consulto con i medici della Centrale Operativa anche per l’assistenza in viaggio (in Italia o all’estero) nonché per effettuare la prenotazione di esami e visite.

“E’ importante sottolineare come questo servizio di teleassistenza tutto made in Italy e sostenibile per il sistema sanitario nazionale – commenta Gabriele Allegri, amministratore delegato di J&J Diabetes Care Companies Italia – non si sostituisca al medico curante e al personale dedicato, ma miri piuttosto a supportare il paziente nella gestione quotidiana della propria malattia, fornendo un immediato riscontro in caso di necessità clinica, dubbi o bisogno di informazioni. L’obiettivo è quello di migliorare il coinvolgimento e la motivazione del paziente, così da garantire una migliore aderenza terapeutica e possibile beneficio clinico”.

Il servizio è gratuito per 1 anno, a condizione che ogni tre mesi vengano sincronizzati almeno 50 risultati glicemici dalla App OneTouch Reveal. L’applicazione è disponibile su Apple Store e Google Play.

In collaborazione con AdnKronos