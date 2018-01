Zoo degli orrori: al Siberian Tiger Park, animali vivi in pasto alle tigri

In una cittadina cinese a nord est di Pechino, Harbin, si trova il Siberian Tiger Park, non uno zoo qualunque, un vero e proprio zoo degli orrori. Oltre a tenere naturalmente gli animali in gabbia, tra cui grossi felini come le tigri siberiane, ogni giorno inscena dinanzi alle gabbie uno spettacolo impressionante: i visitatori posso acquistare a vario prezzo animali vivi da offrire in pasto alle tigri.

Il Siberian Tiger Park è immenso, proprio per questo è possibile visitarlo anche a bordo di speciali fuoristrada con le grate di protezione sui finestrini, che si avventurano senza limiti tra i grandi felini affamati. In pochi istanti, la vettura viene letteralmente assalita dalle tigri, alcune addirittura raggiungono il tetto, ma lo spettacolo non si ferma qui, la parte più spaventosa è di tutt’altro calibro. I visitatori hanno la possibilità, come in ogni zoo che si rispetti, di acquistare del cibo da dare in pasto agli animali, ma non si tratta delle classiche noccioline per le scimmie, no qui si parla di animali veri, del calibro di pecore e persino mucche! Esche vive, che verranno gettate tra i felini per essere sbranate. Il pubblico sarà lì per assistere al pasto felino, che potrà essere più o meno ricco a seconda di quanto si è disposti a spendere: si parte dai 25 dollari per una gallina, per arrivare a 100 per una pecora o una capra. Per chi vuole ‘esagerare’, con 350 dollari si può acquistare una mucca.

Uno show per stomaci forti, no, non quelli delle tigri, i vostri.