Fanatico della chirurgia plastica spende oltre 5mila euro in botox per assomigliare a Marilyn Monrore

Un fanatico della chirurgia plastica ha speso oltre 5mila euro di botox e iniezioni alle labbra pur di assomigliare al suo idolo, Marilyn Monroe. Come racconta il Mirror, Cyril Roux, 32 anni da Tolone, Francia, ha una vera e propria ossessione per le labbra carnose, tanto da arrivare a dedicare il suo profilo Instagram alle evoluzioni del suo sorriso, sottoposto a continue iniezioni fino a essere delle vere e proprie “labbra a canotto”. Tutte le spese sostenute per modificare il viso sono state fatte con un unico scopo: essere il più simile possibile alla splendida diva degli anni ’50.

Per lui le labbra turgide e carnose sono più che una passione: vista la dedizione, possiamo dire che si tratta di una vera e propria ossessione. Ad oggi si è iniettato un ml di filler in ogni labbro, ottenendo un risultato che di certo non passa inosservato. Come lui, sono però tante le persone e le star che hanno una vera ossessione per botox e chirurgia plastica.

Tra di loro, ricorda il tabloid, c’è anche la star del reality show Love’s Island, Malin Andersson, che ha ammesso la dipendenza da iniezioni di filler alle labbra tanto da arrivare a tre trattamenti al mese, dovendo ricorrere alla chirurgia estetica per avere labbra con un aspetto più naturale.