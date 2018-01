Parla dei suoi problemi di soldi mentre è in treno e si addormenta: al risveglio trova 100 sterline

Ella Johannessen, studentessa universitaria inglese, era al telefono con la madre durante un viaggio in treno e le stava raccontando delle difficoltà economiche in cui si trovava, appisolandosi poco dopo: quando si è svegliata qualcuno le aveva lasciato dei soldi in un tovagliolo. L'appello su Facebook per trovare il suo benefattore

da Lorena Cacace, il