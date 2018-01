Bambina di otto mesi stuprata in India: arrestato il cugino di 28 anni

Una bambina di 8 mesi è stata stuprata e quando è stata ritrovata dai genitori, versava in condizioni gravissime: è accaduto in India, a New Delhi. Ora la piccola è ricoverata in ospedale e si trova nel reparto di terapia intensiva, in condizioni cliniche critiche, ma stabili. La Polizia ha arrestato il cugino, un uomo d 28 anni, che secondo fonti giornalistiche locali, avrebbe già confessato il grave reato.

Swati Maliwal, leader della Commissione di Delhi per le Donne, è subito accorso in ospedale a visitare la piccola vittima e ha scritto su Twitter: ‘E’ accaduto il peggio’. La bambina di soli 8 mesi, era stata ritrovata dalla madre in casa ricoperta di sangue, immediata la corsa al pronto soccorso, dove i medici sono stati costretti a sottoporla a un intervento chirurgico durato 3 ore. Secondo Al Jazeera, ‘le condizioni della piccola continuano ad essere gravi perché lo stupro ha causato lesioni agli organi interni’, tuttavia, dopo l’intervento chirurgico sembrano essersi stabilizzate.

In India i casi di violenze sessuali sono una piaga in continua crescita, secondo i dati ufficiali delle autorità, nel 2016 sono stati 19.765, l’82% in più rispetto all’anno precedente, in cui se contarono 10.854.