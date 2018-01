Italiano trovato morto in Thailandia: ecco le ultime notizie

Orrore in Thailandia dove è stato trovato il corpo di un italiano ucciso, smembrato e dato alle fiamme. Dalle ultime notizie si apprende il nome della vittima: si tratterebbe di Giuseppe De Stefani, 62 anni, di Chiavenna (Sondrio), da qualche anno residente nel paese asiatico. Il macabro ritrovamento è avvenuto in un bosco della provincia di Phichit, a nord: la polizia è riuscito a identificarlo dal tatuaggio sulla gamba e dalla deposizione di un testimone che lo ha identificato. Al momento la Polizia segue la pista del delitto passionale ed è sulle tracce di Rujira Eiumlamai, 38 anni ed ex moglie thailandese del pensionato, e del suo amante francese di cui al momento non si conoscono le generalità.

L’ipotesi più accreditata è che i due lo avrebbero ucciso e poi fatto a pezzi, mettendolo in una valigia per trasportarlo in un’area isolata del bosco dove avrebbero dato fuoco nel tentativo di cancellare le tracce: alla base del delitto ci sarebbe un movente passionale, oltre a litigi per questioni di soldi.

Secondo la polizia, in passato De Stefani era stato inserito in una “lista nera” da parte dell’immigrazione thailandese, ma sarebbe riuscito a rientrare nel Paese attraverso il confine con il Laos.

Il 62enne era residente a Chiavenna, era pensionato ed era vedovo da qualche anno, motivo per cui aveva deciso di seguire il figlio che aveva un’attività commerciale in Thailandia. Qui si era risposato ma si era separato e forse sarebbe proprio l’ex moglie la sua assassina. “Ritornava a Chiavenna un paio di volte all’anno, dove ancora vive sua figlia”, ha ricordato il sindaco, Luca Della Bitta.