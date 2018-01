Compie 12 anni, il padre gli regala due spogliarelliste: il video diventa virale

Cosa regalare a tuo figlio per i suoi 12 anni? La playstation? Uno smartphone? Un paio di jeans alla moda? Macché, meglio delle spogliarelliste. Questa l’idea balzata in testa a un uomo milionario, che ha regalato al ragazzino due stripper per il compleanno

da Francesco Minardi, il